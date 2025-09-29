Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шуваев: СЗК действует как гангстер, и «Новое Единство» не должно поддаваться шантажу

© LETA 29 сентября, 2025 11:20

Новости Латвии

Союз зеленых и крестьян (СЗК) действует как гангстер, поэтому представляемое премьером "Новое Единство" должно действовать и не поддаваться шантажу, заявил в программе "900 секунд" на телеканале TV3 председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

"Прогрессивные" сегодня ожидают действий от "Нового Единства", так как сложилась ненормальная ситуация, когда одна из коалиционных партий нарушила фундаментальный пункт коалиционного договора.

"Нельзя притворяться, что все в порядке, и лишь погрозить пальцем. Если "Новое Единство" считает себя взрослой партией, то не поддастся шантажу и будет действовать", - заявил представитель "Прогрессивных", не уточнив, каких конкретных действий он ожидает от крупнейшей коалиционной партии.

Он напомнил, что СЗК уже несколько месяцев во время переговоров по бюджету ведет себя как гангстер, выдвигая требования, которым "Новое Единство" уступает, а СЗК продолжает выдвигать новые требования. Так продолжаться не может, подчеркнул Шуваев.

Он считает, что в парламенте формируется альтернативная коалиция между СЗК, партией "Латвия на первом месте" и Национальным объединением, на фоне которой могут стоять Айварс Лембергс или Петр Авен. По мнению депутата "Прогрессивных", часть политиков СЗК хочет, чтобы существующая коалиция распалась.

Чтобы коалиция могла продолжать работу, СЗК должен доказать, что ему можно доверять, а сейчас доверия нет, так как неизвестно, как СЗК будет голосовать по важным вопросам. Решением для дальнейшего сотрудничества могло бы стать четкое заявление СЗК о том, что он не поддерживает выход из Стамбульской конвенции, заявил Шуваев.
 

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

