Шуваев: СЗК действует как гангстер, и «Новое Единство» не должно поддаваться шантажу

"Прогрессивные" сегодня ожидают действий от "Нового Единства", так как сложилась ненормальная ситуация, когда одна из коалиционных партий нарушила фундаментальный пункт коалиционного договора.

"Нельзя притворяться, что все в порядке, и лишь погрозить пальцем. Если "Новое Единство" считает себя взрослой партией, то не поддастся шантажу и будет действовать", - заявил представитель "Прогрессивных", не уточнив, каких конкретных действий он ожидает от крупнейшей коалиционной партии.

Он напомнил, что СЗК уже несколько месяцев во время переговоров по бюджету ведет себя как гангстер, выдвигая требования, которым "Новое Единство" уступает, а СЗК продолжает выдвигать новые требования. Так продолжаться не может, подчеркнул Шуваев.

Он считает, что в парламенте формируется альтернативная коалиция между СЗК, партией "Латвия на первом месте" и Национальным объединением, на фоне которой могут стоять Айварс Лембергс или Петр Авен. По мнению депутата "Прогрессивных", часть политиков СЗК хочет, чтобы существующая коалиция распалась.

Чтобы коалиция могла продолжать работу, СЗК должен доказать, что ему можно доверять, а сейчас доверия нет, так как неизвестно, как СЗК будет голосовать по важным вопросам. Решением для дальнейшего сотрудничества могло бы стать четкое заявление СЗК о том, что он не поддерживает выход из Стамбульской конвенции, заявил Шуваев.

