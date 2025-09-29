Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Очарование черного лебедя: новая выставка в Театре Чехова

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 11:07

История и культура

С началом нового, 143-го, сезона Театр Михаила Чехова продолжит общение с латвийским обществом на актуальные темы на языке современного искусства и критический анализ сегодняшних культурных процессов.

В настоящее время мир переполнен кризисами, политическими и культурными разломами. Кажется, создается новый мировой порядок, облик которого нам пока еще неизвестен. Из средств массовой информации, политики и повседневной жизни без остановки текут, льются свидетельства совершенного человеком зла. Жажда власти порождает новых мифологических монстров злого разума, объединяя природу и технологии в средства насилия.

Для украинского скульптора П текучая, серая слизь становится сырьём, из которого рождается гибрид чёрного лебедя и военного самолёта, и грация птицы в нём превращается в технологию уничтожения людей и городов.

Созданная художником черная птица военных бедствий является лаконичным, ярким и эмоциональным антивоенным посланием, призывающим посетителей театра критически поразмышлять о сегодняшнем чудовищном очаровании тоталитаризма, которое формируется и живет в наших умах, способствуя коллективному безумию и разрушая пространство мира, свободы и прав человека. Почему столь многих вокруг привлекают война и насилие?  

Как надежда может победить тьму и мракобесие в таких обстоятельствах? Как чёрный лебедь может преобразиться в другую мистическую птицу – феникса, образ надежды и возрождения света? Что в нас способно защитить и возродить доброту ума и сердца? Об этих вопросах и о новой надежде на спасение человечества зрители смогут подумать, рассматривая произведения скульптора, начиная с 2 октября.

Экспозиция «Театральной галереи» создана в сотрудничестве с художественным музеем «ZUZEUM».

Обновлено: 14:15 29.09.2025
Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

