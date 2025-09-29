Очарование черного лебедя: новая выставка в Театре Чехова

В настоящее время мир переполнен кризисами, политическими и культурными разломами. Кажется, создается новый мировой порядок, облик которого нам пока еще неизвестен. Из средств массовой информации, политики и повседневной жизни без остановки текут, льются свидетельства совершенного человеком зла. Жажда власти порождает новых мифологических монстров злого разума, объединяя природу и технологии в средства насилия.

Для украинского скульптора П текучая, серая слизь становится сырьём, из которого рождается гибрид чёрного лебедя и военного самолёта, и грация птицы в нём превращается в технологию уничтожения людей и городов.

Созданная художником черная птица военных бедствий является лаконичным, ярким и эмоциональным антивоенным посланием, призывающим посетителей театра критически поразмышлять о сегодняшнем чудовищном очаровании тоталитаризма, которое формируется и живет в наших умах, способствуя коллективному безумию и разрушая пространство мира, свободы и прав человека. Почему столь многих вокруг привлекают война и насилие?

Как надежда может победить тьму и мракобесие в таких обстоятельствах? Как чёрный лебедь может преобразиться в другую мистическую птицу – феникса, образ надежды и возрождения света? Что в нас способно защитить и возродить доброту ума и сердца? Об этих вопросах и о новой надежде на спасение человечества зрители смогут подумать, рассматривая произведения скульптора, начиная с 2 октября.

Экспозиция «Театральной галереи» создана в сотрудничестве с художественным музеем «ZUZEUM».