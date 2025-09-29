Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

«Драма больше, чем проблема»: политолог советует министрам держаться вместе

© LETA 29 сентября, 2025 17:44

Важно 0 комментариев

LETA

Правительству важно сохранять спокойствие и договориться о том, как доработать оставшийся год, а не обострять ситуацию, сказала агентству ЛЕТА политолог Лелде Метла-Розентале.

Эксперт отметила, что нынешние разногласия по Стамбульской конвенции не должны угрожать стабильности правительства. По ее мнению, этот вопрос не приоритетный для общества - людей гораздо больше волнуют экономика, бюджет, меры жесткой экономии и безопасность.

"Голосование по Стамбульской конвенции не кажется общественности чем-то экстраординарным, что потребовало бы падения правительства или смены министров", - сказала Метла-Розентале, добавив, что это может быть проблемой для "определенной группы общества".

Эксперт считает, что "драма вокруг голосования больше, чем сама проблема". Позиция Союза зеленых и крестьян (СЗК), по ее словам, логична, так как соответствует консервативной идеологии партии, поэтому нет причин удивляться их голосованию. Для правительства было бы важнее найти баланс между предвыборными интересами и ответственностью за государственный бюджет, добавила политолог.

По ее мнению, говорить о крахе правительства или формировании нового нерационально. Это потребовало бы много времени, а впереди напряженный год со сложной геополитической ситуацией и приближающимися парламентскими выборами.

Политолог считает, что правительство должно сохранять хладнокровие, избегать эскалации и вместе искать модель сотрудничества для поддержания стабильности. В противном случае наибольшую выгоду от конфликта получат оппозиция и политические силы вне парламента, которые уже готовятся к выборам.

"Инициатива по пересмотру Стамбульской конвенции - это в некотором роде ловушка, которую оппозиция расставила для большинства, и оно в нее попало", - считает политолог.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 29.09.2025
«Ученик не знает латышского? Вон из школы!»
Bitnews.lv 58 минут назад
Орбан: Украина не является независимой и суверенной страной
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 1 час назад
Прокурор просит 4 года тюрьмы для поджигателя IKEA
Bitnews.lv 2 часа назад
airBaltic вводит посадку по группам с 6 октября
Bitnews.lv 2 часа назад
«Нужно снижать цены» — Трамп о решении стран ОПЕК+
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: вместо учеников — беженцы
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: индексация не в жилу
Sfera.lv 7 часов назад

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Читать
Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Читать

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Читать

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Читать

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Читать