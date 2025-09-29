Открытый в ЛУ астероид решили назвать в честь кардиолога Эрглиса

В ночь на 23 октября 2017 года в Балдонской астрофизической обсерватории был открыт астероид (808162) "Andrejserglis". Наблюдения за астероидом проводил ведущий исследователь Института астрономии ЛУ Илгмарс Эглитис, а измерения координат — ведущий исследователь Института теоретической физики и астрономии Вильнюсского университета Казимиерас Чернис.

Диаметр вновь открытого астероида составляет примерно 1,3 километра. Он обращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 2,87 астрономических единицы, что составляет около 392 миллионов километров, и совершает один полный оборот чуть более чем за пять с половиной лет. На момент открытия астероид находился между созвездиями Персея и Треугольника, его яркость достигала 21,2 звёздной величины.

Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Эрглис является профессором факультета медицины и наук о жизни ЛУ, действительным членом Латвийской академии наук, офицером ордена Трёх звёзд, а также ведущим исследователем Института кардиологии и регенеративной медицины ЛУ. Он совмещает свои многочисленные должности с врачебной практикой.

Эрглис характеризуется как активный учёный и общественный деятель — он регулярно участвует в международных конференциях, публикует исследования и представляет Латвию на мировых медицинских форумах.