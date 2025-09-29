Вы из какой будете? airBaltic делит пассажиров на группы

Ожидается, что группа "Ранняя посадка", в которую входят семьи, путешествующие с детьми, несовершеннолетние без сопровождения и пассажиры, нуждающиеся в особой помощи, будет садиться первой. Затем на борт самолета поднимется первая группа - пассажиры бизнес-класса, члены "airBaltic Club" VIP и Executive, а за ней - вторая группа - владельцы билетов "Economy flex", корпоративные клиенты и пассажиры, оплатившие провоз тяжелой ручной клади.

После этого группы с третьей по пятую будут подниматься на борт самолета в определенном порядке, в зависимости от распределения мест.

Авиакомпания подчеркивает, что цель системы - уменьшить столпотворение в зонах посадки и обеспечить более гладкое начало полета.