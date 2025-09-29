Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Война Путина с НАТО может начаться с Балтии: как это будет — алармизм американского эксперта

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 11:05

Важно 0 комментариев

«Недавние инциденты с участием России и соседних стран-членов НАТО заставили мир задаться двумя вопросами. Один из них заключается в том, как может начаться война между Москвой и трансатлантическим альянсом. Другой — что должно произойти, чтобы конфликт перерос из локального вторжения или стычки в полномасштабную войну между двумя сторонами, - пишет американский эксперт Рубен Джонсон в National Secirity Journal.

Представляем сокращенный перед этйо статьи для ознакомления со взглядами американского экспертного сообщества на проблему обороны стран Балтии.

«9 сентября по меньшей мере 19 российских беспилотников, направлявшихся к целям в Украине, пересекли границу с Польшей, застав польское командование ПВО врасплох. Во втором инциденте три истребителя МиГ-31 российских Воздушно-космических сил — пилотируемые самолеты с двухместными экипажами — 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.

В обоих случаях соответствующие страны — Польша и Эстония — обратились с просьбой о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Устава НАТО. Согласно статье 4 Устава НАТО, «члены могут выносить на обсуждение в Североатлантическом совете любые вопросы, вызывающие озабоченность, особенно связанные с безопасностью страны-члена». С момента создания Альянса в 1949 году статья 4 применялась только девять раз.

Предполагается – и это вполне обоснованно – что именно так может начать война с Россией.

Сколько выгоды за вложенные средства

Часто те, кто оценивает потенциальные результаты конфликта между Россией и НАТО, занимаются тем, что в оборонной сфере пренебрежительно называют «подсчетом бобов». У кого больше танков, кто тратит больше на оборону, сколько систем вооружения у союзников? Это не всегда продуктивная отправная точка для расчета потенциала врага по созданию проблем — или способов противодействия этому врагу.

Например, НАТО в целом тратит на оборону больше денег, чем Россия, но, как подробно описано в одном из недавних отчетов, важнее не сумма, а то, как эти деньги тратятся.

Проблемой НАТО являются дублирующиеся и несовместимые системы вооружения. По данным BBC, в целом члены Альянса из ЕС используют 178 типов вооружения и 17 различных марок бронетехники. И эти цифры не включают США, Канаду и Великобританию.

Президент России Владимир Путин понимает, что эти страны НАТО располагают огромным арсеналом вооружений и могут выставить «мощные и современные боевые силы, - говорится в одном из аналитических материалов Kyiv Independent. - Но – по крайней мере, его европейский контингент – сталкивается с нехваткой боеприпасов, раздробленностью оборонной промышленности и недостаточным покрытием ПВО».

Поэтому война Путина с Альянсом вряд ли начнется с какой-то крупной битвы — масштабного сражения одной армии против другой на равнинах Европы. Он воспользуется слабыми местами Альянса, а самой большой слабостью является не нехватка боеприпасов или других ресурсов, а простой факт, что некоторые страны готовы сражаться с Россией, чтобы защитить себя, а другие сделают все, чтобы этого избежать.

Самое слабое звено

Российская война против НАТО, скорее всего, начнется с одной из небольших балтийских стран, которые не имеют возможности реагировать так же, как Украина. Более крупные и устоявшиеся члены альянса, такие как Германия, не будут стремиться вступать в войну ради одной из балтийских стран.

Потенциальное вторжение в балтийские страны может пройти без единого танка, говорится в оценке одного из ведущих британских еженедельных изданий. Вместо этого это будет быстрая и внезапная наступательная операция, цель которой — захватить одно из этих небольших государств за одну ночь и поставить НАТО перед фактом: либо принять агрессию России — захват государства-члена альянса, либо вступить в полномасштабную войну.

«Это будет неожиданно: с отключением связи, ударами беспилотников по инфраструктуре и гражданские конвои в форме без опознавательных знаков, — сказал Олег Дунда, член украинского парламента. - Эстония, Латвия и Литва могут просто проснуться в составе России, без единого выстрела со стороны НАТО».

Такое вторжение в Балтию может произойти в любой момент, в том числе пока Россия еще ведет боевые действия в Украине, прогнозируют он и другие эксперты. А у Европы нет времени, чтобы подготовиться, произвести больше оружия и вооружить свои вооруженные силы для предстоящей войны.

Это приведет к необходимости сделать важный выбор. Позволить России безнаказанно нападать на слабые звенья, самые маленькие страны — это, скорее всего, разрушит Альянс и, безусловно, снизит его значимость и авторитет. Другой вариант — вступить в войну с недостаточно оснащенными союзниками, у которых нет ни персонала, ни логистики для проведения долгосрочной контрнаступательной операции.

Это самый неблагоприятный из возможных сценариев. И именно поэтому Путин, скорее всего, выберет именно его».

Комментарий.

Рубен Ф. Джонсон аттестован как имеющий 36-летний опыт анализа и подготовки отчетов по иностранным системам вооружений, оборонным технологиям и международной политике в области экспорта оружия. И все же, при всем уважении к его экспертному мнению, как и к мнению Дунды, представление о том, что Россия за ночь сможет захватить даже небольшую страну представляется оторванным от той реальности, что мы видим в 2022-25 гг. Киев Путин тоже хотел взять «за трое суток» - каков же результат?

Картина того, что «Эстония, Латвия и Литва могут просто проснуться в составе России» (видимо, развернутые на их территории батальоны стран НАТО – тоже?) – это такой типичный западный алармизм, который неизменно рисует худшие сценарии именно с целью их избежать. Смысл в том, чтобы подтолкнуть членов альянса к выработке более четких протоколов действия в случае нападения на одного из его членов.

Потому что даже знаменитая ст. 5-я Устава НАТО сформулирована несколько двусмысленно:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

Рубен Джонсон прав в том смысле, что эта формулировка оставляет на усмотрение национальных правительств стран-участников НАТО ключевой вопрос – применять или не применять вооруженную силу в случае нападения на другого члена альянса. И этот вопрос явно нуждается в обсуждении и решении.

 

 

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

