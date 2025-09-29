Ryanair объявил об изменениях, которые затронут каждого пассажира

Компания утверждает, что большинство клиентов и так уже пользуются цифровой версией, однако критики считают, что часть пассажиров все же окажется в сложной ситуации.

Ryanair сообщил, что начиная с 12 ноября 2025 года для посадки будут приниматься только электронные талоны. Их можно загрузить через приложение Ryanair после завершения онлайн-регистрации, пишет Metro.

«Если вы прошли регистрацию до поездки в аэропорт, проблем не будет: даже если телефон сломается или сядет батарея, мы бесплатно выдадим новый бумажный посадочный талон», - заверил глава авиакомпании Майкл О’Лири.