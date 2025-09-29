Нацблок предлагает закрыть воздушное пространство у восточной границы уже на постоянной основе

По мнению Нацобъединения, такой шаг важен для укрепления безопасности Латвии и предотвращения возможных провокаций.

Нацобъединение напоминает, что 25 сентября была зафиксирована очередная провокация - пять российских истребителей приблизились к воздушному пространству НАТО к западу от побережья Латвии, не соблюдая международные правила безопасности полетов. С аэродрома в Шяуляе поднялись венгерские истребители "Gripen", чтобы перехватить и сопроводить российские истребители.

Как указала депутат Нацобъединения в Сейме Инара Мурниеце, во время учений "Запад" активизируются значительные военные ресурсы, присутствие которых вблизи стран Балтии не заканчивается с завершением активной фазы учений.

По словам Мурниеце, в такие периоды увеличивается вероятность гибридных угроз и разведывательной активности, а также наблюдается агрессивная риторика и действия, направленные на дестабилизацию восточного фланга НАТО.

"Мы видим это и сейчас, когда уже целый ряд европейских стран столкнулись с различными нарушениями воздушного пространства. Даже после окончания активной фазы учений необходимо сохранять усиленный контроль над воздушным пространством Латвии на востоке, чтобы предотвратить возможную разведывательную или иную деятельность", - заявила Мурниеце.

Нацобъединение напоминает, что перед началом учений "Запад" партия предлагала полностью закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью, но было принято решение закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы до 18 сентября, а затем - продлить закрытие воздушного пространства до 8 октября, но только в ночное время. По мнению Нацобъединения, эта зона воздушного пространства должна оставаться закрытой и после указанного срока, при этом круглосуточно, а не только в ночное время, так как за это время в регионе произошло множество инцидентов.

По мнению партии, это свидетельствует о том, что Россия продолжает проверять возможности и терпение НАТО, и Латвии следует учитывать повышенный уровень угроз и рисков для безопасности.

Закрытие воздушного пространства в такой ситуации необходимо, чтобы ответственные органы могли обеспечить соответствующий контроль, а также чтобы дать ясный сигнал обществу и международным партнерам о готовности Латвии защищать свой суверенитет, подчеркивает Нацобъединение.