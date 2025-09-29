Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нацблок предлагает закрыть воздушное пространство у восточной границы уже на постоянной основе

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 12:33

Важно 0 комментариев

LETA

Национальное объединение предлагает на постоянной основе закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы до дальнейших решений правительства или закрывать его по крайней мере на время военных учений России и Беларуси "Запад", заявили агентству ЛЕТА в партии.

По мнению Нацобъединения, такой шаг важен для укрепления безопасности Латвии и предотвращения возможных провокаций.

Нацобъединение напоминает, что 25 сентября была зафиксирована очередная провокация - пять российских истребителей приблизились к воздушному пространству НАТО к западу от побережья Латвии, не соблюдая международные правила безопасности полетов. С аэродрома в Шяуляе поднялись венгерские истребители "Gripen", чтобы перехватить и сопроводить российские истребители.

Как указала депутат Нацобъединения в Сейме Инара Мурниеце, во время учений "Запад" активизируются значительные военные ресурсы, присутствие которых вблизи стран Балтии не заканчивается с завершением активной фазы учений.

По словам Мурниеце, в такие периоды увеличивается вероятность гибридных угроз и разведывательной активности, а также наблюдается агрессивная риторика и действия, направленные на дестабилизацию восточного фланга НАТО.

"Мы видим это и сейчас, когда уже целый ряд европейских стран столкнулись с различными нарушениями воздушного пространства. Даже после окончания активной фазы учений необходимо сохранять усиленный контроль над воздушным пространством Латвии на востоке, чтобы предотвратить возможную разведывательную или иную деятельность", - заявила Мурниеце.

Нацобъединение напоминает, что перед началом учений "Запад" партия предлагала полностью закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью, но было принято решение закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы до 18 сентября, а затем - продлить закрытие воздушного пространства до 8 октября, но только в ночное время. По мнению Нацобъединения, эта зона воздушного пространства должна оставаться закрытой и после указанного срока, при этом круглосуточно, а не только в ночное время, так как за это время в регионе произошло множество инцидентов.

По мнению партии, это свидетельствует о том, что Россия продолжает проверять возможности и терпение НАТО, и Латвии следует учитывать повышенный уровень угроз и рисков для безопасности.

Закрытие воздушного пространства в такой ситуации необходимо, чтобы ответственные органы могли обеспечить соответствующий контроль, а также чтобы дать ясный сигнал обществу и международным партнерам о готовности Латвии защищать свой суверенитет, подчеркивает Нацобъединение.

Новости Латвии 14:00

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Важно 13:50

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Бизнес 13:34

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Важно 13:18

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Новости Латвии 13:14

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Важно 13:10

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

Важно 12:48

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

