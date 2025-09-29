С 1 октября — индексация пенсий: кому и сколько добавят?

Мнения рижских пенсионеров расходятся, но с тем, что стоимость жизни выросла, согласно большинство пожилых людей.

Пенсионерка Ливия Вибота рассказывает: "Теперь утром нужно класть в кошелек другие купюры, если идешь на рынок или в магазин. Раньше покупала на 10 или 20 евро, теперь нужно брать 50 евро, если собираешься на рынок. Разница ощутимая".

"У меня к пенсии идет еще процент как для репрессированного, я могу прожить на пенсию", - отмечает Таливалдис Пенкулис.

"Я никогда не считаю, потому что это не зависит от меня. Сколько прибавят, с тем и буду жить", - говорит Весма Ензена.

Вот один из примеров индексации пенсий. Трудовой стаж человека - 38 лет, пенсия составляет 690 евро. За 20 лет страхового стажа до 1996 года назначена надбавка в размере 32,40 евро, то есть в целом пенсия составляет 722,4 евро в месяц. После индексации увеличится и сама пенсия, и надбавка, и человек будет получать 771,73 евро в месяц.

Таким образом, прирост пенсии составит 49,33 евро.

1 октября будут проиндексированы пенсии до 1488 евро, а сумма выше этого порога для большинства индексироваться не будет, кроме политически репрессированных, людей с инвалидностью первой группы, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и др.

Гунарс Эниньш много лет следит за всеми изменениями в пенсионной системе. По его словам, хотя индексация призвана компенсировать удорожание повседневных расходов, он сомневается, что это произойдет.

По его мнению, больше всего пострадают те, у кого и так небольшая пенсия. "Получатели больших пенсий получат больше, а те, у кого пенсии до 500 или 300… Именно их нужно было бы поддержать в первую очередь", - отмечает он.

Это подтвердили и в Государственном агентстве социального страхования - для получателей небольших пенсий выгода от индексации будет меньше.

