С 1 октября — индексация пенсий: кому и сколько добавят?

© LETA 29 сентября, 2025 09:37

Важно 0 комментариев

Чем больше пенсия, тем больше будет ее прирост после индексации. В октябре пенсионеры получат уже проиндексированные пенсии, но сможет ли индексация покрыть рост стоимости жизни?

Мнения рижских пенсионеров расходятся, но с тем, что стоимость жизни выросла, согласно большинство пожилых людей.

Пенсионерка Ливия Вибота рассказывает: "Теперь утром нужно класть в кошелек другие купюры, если идешь на рынок или в магазин. Раньше покупала на 10 или 20 евро, теперь нужно брать 50 евро, если собираешься на рынок. Разница ощутимая".

"У меня к пенсии идет еще процент как для репрессированного, я могу прожить на пенсию", - отмечает Таливалдис Пенкулис.

"Я никогда не считаю, потому что это не зависит от меня. Сколько прибавят, с тем и буду жить", - говорит Весма Ензена.

Вот один из примеров индексации пенсий. Трудовой стаж человека - 38 лет, пенсия составляет 690 евро. За 20 лет страхового стажа до 1996 года назначена надбавка в размере 32,40 евро, то есть в целом пенсия составляет 722,4 евро в месяц. После индексации увеличится и сама пенсия, и надбавка, и человек будет получать 771,73 евро в месяц.

Таким образом, прирост пенсии составит 49,33 евро.

1 октября будут проиндексированы пенсии до 1488 евро, а сумма выше этого порога для большинства индексироваться не будет, кроме политически репрессированных, людей с инвалидностью первой группы, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и др.

Гунарс Эниньш много лет следит за всеми изменениями в пенсионной системе. По его словам, хотя индексация призвана компенсировать удорожание повседневных расходов, он сомневается, что это произойдет.

По его мнению, больше всего пострадают те, у кого и так небольшая пенсия. "Получатели больших пенсий получат больше, а те, у кого пенсии до 500 или 300… Именно их нужно было бы поддержать в первую очередь", - отмечает он.

Это подтвердили и в Государственном агентстве социального страхования - для получателей небольших пенсий выгода от индексации будет меньше.

С 1 окт(Lsm.lv)

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Читать
Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Читать

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Читать

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Читать

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

Читать

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Читать