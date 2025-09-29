Марк Твен — «отец» американской литературы, сатирик, публицист и писатель, который умел смеяться над обществом и одновременно вскрывать его самые болезненные противоречия. Его Приключения Тома Сойера и Приключения Гекльберри Финна стали классикой, но за ними скрывается мощная критика расизма, лицемерия и несправедливости. Твен считал свободу слова и право на иронию неотъемлемой частью демократии. Его голос — это голос общества, которое смеётся, чтобы не молчать.

Комментарий редакции: если книги Твена окажутся за пределами возможностей читателей в Латвии, это будет означать отказ от сатиры и критики как важнейших инструментов демократии. Латвия рискует лишить себя возможности смеяться над властью и тем самым говорить правду.