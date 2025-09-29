Виктор Орбан поставил под сомнение суверенитет Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном в понедельник, преуменьшил вероятность того, что венгерские беспилотники нарушают воздушное пространство Украины. Даже если беспилотник попадет на территорию Украины из Венгрии, сказал Орбан, Киев должен бороться с беспилотниками, прилетающими с востока, из России.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведывательный беспилотник из Венгрии нарушил воздушное пространство Украины, пролетев над промышленными объектами в Закарпатской области.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг заявления Украины, но Орбан не стал отрицать инцидент.

"Я верю своим министрам, но, допустим, он действительно пролетел там несколько метров, и что? Украина не является независимой страной. Украина не является суверенной страной", - сказал Орбан.

В интервью премьер-министр утверждал, что Украине не угрожает опасность со стороны ее западных соседей по НАТО и ей следует сосредоточиться на российских беспилотниках на восточной линии фронта.

"Украина не воюет с Венгрией, она воюет с Россией. Она должна быть обеспокоена беспилотниками на своей восточной границе, а здесь находятся страны-члены НАТО. Внутренние районы Украины безопасны. Никто не будет нападать на нее оттуда. Я не думаю, что поляки, словаки, венгры или болгары захотят напасть на них. Это мистификация. Она не имеет никакого значения", - сказал Орбан.

Напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной усилилась

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию о том, что беспилотник, о котором идет речь, принадлежит Венгрии, и обвинил украинского лидера в разжигании антивенгерских настроений.

"Владимир Зеленский становится безумно антивенгерским, теперь он видит ужасы", - сказал Сийярто.

Его украинский коллега Андрей Сибига в ответ продемонстрировал карту с маршрутом беспилотника, назвав венгерских чиновников слепыми.

"Для слепых венгерских чиновников: [Это] точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем от Венгрии объяснений, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", - написал Сибиха.

Отношения между Венгрией и Украиной находятся на историческом минимуме после ряда инцидентов. Украина разбомбила нефтепровод "Дружба" на российской территории, в результате чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были прекращены на несколько дней.

Венгрия также является главным противником амбиций Украины по вступлению в ЕС, угрожая наложить вето на открытие переговорных разделов. Премьер-министр Орбан ранее заявил, что вступление Украины в ЕС станет экономической катастрофой как для Венгрии, так и для ЕС.