Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

Виктор Орбан поставил под сомнение суверенитет Украины

Euronews 29 сентября, 2025 16:28

Мир 0 комментариев

Венгерский лидер заявил, что не имеет значения, пролетели ли несколько венгерских беспилотников над Украиной, поскольку он не считает Украину независимой, суверенной страной, сообщает Euronews.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном в понедельник, преуменьшил вероятность того, что венгерские беспилотники нарушают воздушное пространство Украины. Даже если беспилотник попадет на территорию Украины из Венгрии, сказал Орбан, Киев должен бороться с беспилотниками, прилетающими с востока, из России.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведывательный беспилотник из Венгрии нарушил воздушное пространство Украины, пролетев над промышленными объектами в Закарпатской области.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг заявления Украины, но Орбан не стал отрицать инцидент.

"Я верю своим министрам, но, допустим, он действительно пролетел там несколько метров, и что? Украина не является независимой страной. Украина не является суверенной страной", - сказал Орбан.

В интервью премьер-министр утверждал, что Украине не угрожает опасность со стороны ее западных соседей по НАТО и ей следует сосредоточиться на российских беспилотниках на восточной линии фронта.

"Украина не воюет с Венгрией, она воюет с Россией. Она должна быть обеспокоена беспилотниками на своей восточной границе, а здесь находятся страны-члены НАТО. Внутренние районы Украины безопасны. Никто не будет нападать на нее оттуда. Я не думаю, что поляки, словаки, венгры или болгары захотят напасть на них. Это мистификация. Она не имеет никакого значения", - сказал Орбан.

Напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной усилилась
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию о том, что беспилотник, о котором идет речь, принадлежит Венгрии, и обвинил украинского лидера в разжигании антивенгерских настроений.

"Владимир Зеленский становится безумно антивенгерским, теперь он видит ужасы", - сказал Сийярто.

Его украинский коллега Андрей Сибига в ответ продемонстрировал карту с маршрутом беспилотника, назвав венгерских чиновников слепыми.

"Для слепых венгерских чиновников: [Это] точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем от Венгрии объяснений, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", - написал Сибиха.

Отношения между Венгрией и Украиной находятся на историческом минимуме после ряда инцидентов. Украина разбомбила нефтепровод "Дружба" на российской территории, в результате чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были прекращены на несколько дней.

Венгрия также является главным противником амбиций Украины по вступлению в ЕС, угрожая наложить вето на открытие переговорных разделов. Премьер-министр Орбан ранее заявил, что вступление Украины в ЕС станет экономической катастрофой как для Венгрии, так и для ЕС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 29.09.2025
«Ученик не знает латышского? Вон из школы!»
Bitnews.lv 1 час назад
Орбан: Украина не является независимой и суверенной страной
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 1 час назад
«Драма больше, чем проблема» — эксперт о конфликте в коалиции
Bitnews.lv 2 часа назад
Нужна ли Швеции своя ядерная бомба? Дебаты о защите от России
Bitnews.lv 2 часа назад
«Нужно снижать цены» — Трамп о решении стран ОПЕК+
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: вместо учеников — беженцы
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: золотые зарплаты членов
Sfera.lv 7 часов назад

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Читать

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Читать

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Читать

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Читать

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Читать