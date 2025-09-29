Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

Поджог магазина IKEA: прокурор предлагает сократить срок наказания на треть

© LETA 29 сентября, 2025 15:50

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокурор Томас Улдукис предлагает приговорить гражданина Украины Даниила Бардадима, обвиняемого в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, к четырём годам лишения свободы.

«Прокуратура предложила назначить обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде шести лет лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного дознания, окончательное наказание, предложенное суду, – четыре года лишения свободы», – сообщил прокурор журналистам после заседания в понедельник.

По его словам, такое наказание обусловлено тем, что преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, а характер преступления допускает достаточно суровое – выше среднего – наказание в виде лишения свободы.

Прокурор сказал, что по каждому из четырёх деяний он просил назначить наказание более суровое, чем предусмотрено соответствующей статьей.

«Но поскольку, как мы видим, дело было рассмотрено достаточно быстро, что позволило суду провести сокращённое исследование доказательств по данному делу, закон предусматривает сокращение срока наказания на треть», — сказал он.

По словам Улдукиса, после решения суда подсудимый должен отбывать наказание в Литве, но это может зависеть от многих факторов.

«Он гражданин Украины. Возможно, как я уже упоминал в своих предыдущих высказываниях, расследование ведётся и в Польше. Так что всё может быть», — сказал прокурор.

Заключительные прения начались в Вильнюсском окружном суде в понедельник и продолжатся на следующем заседании 13 октября, когда должны выступить сам подсудимый Бардадим и его адвокат.

Дело о поджоге магазина Ikea, связанное с террористической деятельностью, расследуется в порядке сокращённого рассмотрения доказательств, поскольку обвиняемый признал свою вину.

Молодому человеку из Украины предъявлены обвинения в совершении террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков, а также въезде в Литву и поездке в Латвию с целью совершения террористических актов.

Как сообщало агентство BNS, на момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему может быть назначено, составляет десять лет лишения свободы. Приговор планируется огласить до конца этого года.

Литовские правоохранители установили, что нападение на магазин Ikea было совершено террористической группой, возможно, его организовали и заказали российские спецслужбы. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием шифрованных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером, в результате чего ночью произошел взрыв и пожар. Однако пожар не получил значительного распространения, поскольку был своевременно обнаружен, никто не пострадал.

По данному делу в суд подан гражданский иск на сумму 485 тыс. евро за причинённый магазину ущерб.

В ходе досудебного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое лиц в возрасте до 20 лет, оба они граждане Украины. Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет.

Еще один подозреваемый задержан в Польше, где был подожжён крупный торговый центр.

Досудебное расследование организации преступления продолжается, некоторые лица объявлены в международный розыск.

Правоохрана Литвы задержала Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив известие о том, что он прибыл в Литву и, взяв с собой хранящиеся там средства для поджога, едет на автобусе в Ригу для совершения очередного теракта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 29.09.2025
«Ученик не знает латышского? Вон из школы!»
Bitnews.lv 59 минут назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: перелётные птицы отправляются в путь
Sfera.lv 1 час назад
Силиня требует отчёта по Стамбульской конвенции
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: самолёты на малой высоте
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: 13 клубов против всей России
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: золотые зарплаты членов
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: индексация не в жилу
Sfera.lv 7 часов назад

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Читать

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Читать

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Читать

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Читать

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Читать