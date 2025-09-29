Поджог магазина IKEA: прокурор предлагает сократить срок наказания на треть

«Прокуратура предложила назначить обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде шести лет лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного дознания, окончательное наказание, предложенное суду, – четыре года лишения свободы», – сообщил прокурор журналистам после заседания в понедельник.

По его словам, такое наказание обусловлено тем, что преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, а характер преступления допускает достаточно суровое – выше среднего – наказание в виде лишения свободы.

Прокурор сказал, что по каждому из четырёх деяний он просил назначить наказание более суровое, чем предусмотрено соответствующей статьей.

«Но поскольку, как мы видим, дело было рассмотрено достаточно быстро, что позволило суду провести сокращённое исследование доказательств по данному делу, закон предусматривает сокращение срока наказания на треть», — сказал он.

По словам Улдукиса, после решения суда подсудимый должен отбывать наказание в Литве, но это может зависеть от многих факторов.

«Он гражданин Украины. Возможно, как я уже упоминал в своих предыдущих высказываниях, расследование ведётся и в Польше. Так что всё может быть», — сказал прокурор.

Заключительные прения начались в Вильнюсском окружном суде в понедельник и продолжатся на следующем заседании 13 октября, когда должны выступить сам подсудимый Бардадим и его адвокат.

Дело о поджоге магазина Ikea, связанное с террористической деятельностью, расследуется в порядке сокращённого рассмотрения доказательств, поскольку обвиняемый признал свою вину.

Молодому человеку из Украины предъявлены обвинения в совершении террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков, а также въезде в Литву и поездке в Латвию с целью совершения террористических актов.

Как сообщало агентство BNS, на момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему может быть назначено, составляет десять лет лишения свободы. Приговор планируется огласить до конца этого года.

Литовские правоохранители установили, что нападение на магазин Ikea было совершено террористической группой, возможно, его организовали и заказали российские спецслужбы. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием шифрованных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером, в результате чего ночью произошел взрыв и пожар. Однако пожар не получил значительного распространения, поскольку был своевременно обнаружен, никто не пострадал.

По данному делу в суд подан гражданский иск на сумму 485 тыс. евро за причинённый магазину ущерб.

В ходе досудебного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое лиц в возрасте до 20 лет, оба они граждане Украины. Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет.

Еще один подозреваемый задержан в Польше, где был подожжён крупный торговый центр.

Досудебное расследование организации преступления продолжается, некоторые лица объявлены в международный розыск.

Правоохрана Литвы задержала Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив известие о том, что он прибыл в Литву и, взяв с собой хранящиеся там средства для поджога, едет на автобусе в Ригу для совершения очередного теракта.