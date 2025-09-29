Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

© Lsm.lv 29 сентября, 2025 18:14

Бизнес 0 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Ущерб — на десятки миллионов евро

Латвийская ассоциация торфа уже в августе указала, что разработка торфа значительно затруднена из-за дождливого лета, и объемы добычи в этом году существенно отстают от нормы. В августе было добыто всего 29% от среднего объема добычи. Председатель совета Латвийской ассоциации торфа Гунарс Цанкалис рассказал, что в первые недели сентября удалось добыть немного больше торфа, так что этот показатель мог вырасти примерно до 35%. При этом сейчас торф уже не такой качественный, так как осенью он не высыхает из-за росы, и в течение дня период, когда торф подсыхает, и его можно разрабатывать, очень короток.

Цанкалис называет это попытками выжить, чтобы вообще было с чем работать зимой. По сделанным ранее ассоциацией предварительным расчетам, ущерб для отрасли оценивается примерно в 22 миллиона евро, а ущерб для государственного и муниципальных бюджетов (в виде пособий по безработице и не выплаченных налогов) может достичь 9,5 миллиона евро. Цанкалис подтвердил, что в сейчас на заводах нет нужного объема торфа, и предприятия ищут решения, как вообще занять людей, чтобы не пришлось их увольнять.

«В отрасли будут большие вызовы, потому что объем торфа для того, чтобы наши заводы были обеспечены до начала следующего сезона, который начнется в апреле, недостаточен. На данный момент одному члену нашей ассоциации торфа хватает до декабря, другому — до января, третьему — до февраля.

Нужно думать, как выжить, как сделать так, чтобы не пришлось увольнять работников, чтобы можно было максимально обеспечить их работой и оплатить ее. Этот ущерб рассчитывался уже с учетом того, что, возможно, придется кого-то увольнять. Но в данный момент я могу сказать о предприятиях, которыми я руковожу, что мы стараемся обеспечить работников, чтобы они получали зарплату и им было чем заняться. Но, в принципе, несколько заводов в данный момент остановили деятельность — проводят различные работы по реконструкции, чтобы затем, через месяц, возобновить какие-то производственные процессы», — сказал руководитель ассоциации.

Министерство предложит объявить ЧС

Известно, что Министерство климата и энергетики предложит объявить чрезвычайную ситуацию в торфяной отрасли на всей территории страны на период до 15 декабря. Но в повестке дня заседания правительства на этой неделе это пока не запланировано, так как министерство еще собирает предложения и возражения к проекту распоряжения.

В свою очередь, отраслевая ассоциация ранее заявила, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников. Цанкалис пояснял, что чрезвычайная ситуация позволит решить различные вопросы с партнерами, арендаторами болот, банками и другими контрагентами, перед которыми у добывающих предприятий есть обязательства, чтобы можно было отложить платежи.

Также ассоциация отметила, что из-за малого объема торфа поднимутся цены на продукцию из него, поскольку иначе они не покроют себестоимость добычи. В этом году это еще не будет чувствоваться, но весной этот рост цен, возможно, проявится и на рынке саженцев и овощей.

