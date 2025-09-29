Каждый второй латвиец испытывает тревогу из-за нехватки денег

Ещё 19% признаются, что думают о финансах с тревогой ежедневно. Об этом сообщает агентство LETA.

Наибольшая обеспокоенность по поводу денег характерна для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, семей с несовершеннолетними детьми, а также людей с низким уровнем образования и дохода. Только 13% опрошенных заявили, что никогда не испытывают беспокойства по поводу своего финансового положения.

Финансовые трудности проявляются в разных сферах жизни. За последние полгода 34% жителей страны столкнулись с проблемами при накоплении денег на долгосрочные цели, 31% чувствовали вину за нерациональные траты, а 28% признавались, что живут «от зарплаты до зарплаты».

Деньги вызывают у латвийцев самый широкий спектр эмоций. Среди положительных - мотивация (45%), интерес (38%) и удовлетворение (30%). Однако почти столь же часто респонденты называли отрицательные чувства: тревогу (45%), грусть (31%) и страх (29%).

Чтобы справляться со стрессом, население Латвии чаще всего выбирает практические шаги: 34% тщательно планируют бюджет, 27% ищут способы увеличить доход, а 23% чувствуют себя спокойнее благодаря созданным ранее накоплениям.

Некоторая часть опрошенных пытается поддерживать эмоциональное равновесие за счёт хобби (26%), музыки (15%) или спорта (13%). При этом лишь немногие задумываются о саморазвитии, новых навыках (16%) или обращаются за профессиональной консультацией (2%).

Отвечая на вопрос о том, какие направления в личных финансах они хотели бы развивать, большинство (42%) назвали желание зарабатывать больше. Также среди приоритетов - более разумные траты (33%), формирование сбережений (25%), инвестиции (21%) и контроль расходов (21%).

В исследовании 2025 года приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.