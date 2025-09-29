Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Изменения вводятся в два этапа:
- с 1 октября уменьшатся зоны работы в Юрмале, Марупе, Яунмарупе, Адажи, Елгаве, Озолниеки, Олайне, Яунолайне, Огре, Икшкиле, Саласпилсе, Кекаве, Сигулде, Бабите и Пиньки.
- а с 6 октября до конца зимы сервис приостановит работу в Лиепае, Тукумсе, Балдоне, Лиелварде, Гаркалне, Вангажи, Инчукалнсе, Гарциемсе, Калнгале, Вецаки, Катлакалнсе и Крогсилсе.
Зато теперь пользователи Bolt Drive смогут связаться со службой поддержки не только в чате, но и по телефону — во время поездки и в течение 30 минут после её завершения.