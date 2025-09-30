«У нас будут места, где не будет людей. Они есть уже сейчас»: Чударс

-Слышно, что в следующем году планируется сократить региональные пассажирские перевозки, а это услуга, финансируемая государством. Не приведет ли это к возникновению негативной спирали? Если людей мало и объем общественного транспорта сокращается, то это может привести к тому, что люди постепенно начнут покидать эти места. Например, председатель Валмиерской районной думы говорит, что Валмиера экономически растет, открыто семь новых заводов, но в округе есть три сельских центра, с которыми нет общественного транспорта, и оттуда невозможно привлечь рабочую силу. И это Валмиера. Что же тогда происходит в других местах?

-Да, такие случаи будут и в будущем. Вопрос о том, можно ли обеспечить все это за счет государственных субсидий, является сложным. Местные власти, возможно, должны осознать свои потребности, которые в их случае существуют. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда местные власти уже участвуют в обеспечении общественного транспорта. Одни больше, другие меньше, третьи вообще не участвуют, но это реальность.

-Но это также вопрос безопасности. Если нет людей, безопасность снижается.

-Да, у нас будут места, где не будет людей. Такие места уже есть сейчас.

-Ну и как далеко мы можем зайти в этом направлении?

-В региональной политике очень важно, что мы определили нашу последнюю линию обороныименно в региональных центрах развития и городах государственного значения. Такие города — это более крупные населенные пункты, но региональные центры развития имеют решающее значение для сохранения населения в целом. Тенденция к депопуляции в сельских районах наблюдается уже 30 лет. В настоящее время мы наблюдаем замедление, но не можем сказать, что депопуляция в сельских районах полностью остановлена. Об этом нужно говорить честно, это реальность, которая отражается в статистических данных.

-Но у нас есть какой-то план, как этого не допустить? Или мы скажем: да, наши сельские районы вымирают, и мы ничего не можем сделать?

-Необходимо в первую очередь обеспечить предпосылки для развития предпринимательства и промышленности в конкретных местах, потому что мы очень хорошо знаем, что единственный способ, которым люди решают жить в относительно малонаселенных районах, — это наличие рабочих мест. Если мы не создадим рабочие места в конкретных районах, то мы никоим образом не сможем остановить депопуляцию, особенно это касается молодых людей.

Мы не можем остановить это и путем создания рабочих мест в государственном секторе в этих отдаленных районах, потому что это просто не имеет экономического обоснования. Таким образом, если мы говорим о периоде планирования 2021–2027 годов, то существует программа поддержки, которая напрямую способствует созданию предпринимательских проектов в регионах. Речь идет об индустриальных парках и развитии инфраструктуры, связанной с деятельностью предприятий. Это дает реальные результаты, поскольку мы можем статистически определить количество созданных рабочих мест. Созданы необходимые условия, и предприниматель попадает в относительно готовую среду и не должен вкладывать дополнительные средства ни в подключение, ни в дороги, ни, в отдельных случаях, в промышленные сооружения. Это инструмент, который дает результаты в регионах с точки зрения создания рабочих мест.