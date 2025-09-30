Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У нас будут места, где не будет людей. Они есть уже сейчас»: Чударс

© LETA 30 сентября, 2025 13:42

Новости Латвии 0 комментариев

Единственный способ привлечь людей в регионы – это создание рабочих мест. Если в конкретных территориях нет рабочих мест, то мы никак не сможем остановить депопуляцию, признает в интервью агентству LETA министр интеллектуального управления и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое Единство"). В настоящее время происходит замедление депопуляции, но не ее остановка. 

-Слышно, что в следующем году планируется сократить региональные пассажирские перевозки, а это услуга, финансируемая государством. Не приведет ли это к возникновению негативной спирали? Если людей мало и объем общественного транспорта сокращается, то это может привести к тому, что люди постепенно начнут покидать эти места. Например, председатель Валмиерской районной думы говорит, что Валмиера экономически растет, открыто семь новых заводов, но в округе есть три сельских центра, с которыми нет общественного транспорта, и оттуда невозможно привлечь рабочую силу. И это Валмиера. Что же тогда происходит в других местах?

-Да, такие случаи будут и в будущем. Вопрос о том, можно ли обеспечить все это за счет государственных субсидий, является сложным. Местные власти, возможно, должны осознать свои потребности, которые в их случае существуют. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда местные власти уже участвуют в обеспечении общественного транспорта. Одни больше, другие меньше, третьи вообще не участвуют, но это реальность.

-Но это также вопрос безопасности. Если нет людей, безопасность снижается.

-Да, у нас будут места, где не будет людей. Такие места уже есть сейчас.

-Ну и как далеко мы можем зайти в этом направлении?

-В региональной политике очень важно, что мы определили нашу последнюю линию обороныименно в региональных центрах развития и городах государственного значения. Такие города — это более крупные населенные пункты, но региональные центры развития имеют решающее значение для сохранения населения в целом. Тенденция к депопуляции в сельских районах наблюдается уже 30 лет. В настоящее время мы наблюдаем замедление, но не можем сказать, что депопуляция в сельских районах полностью остановлена. Об этом нужно говорить честно, это реальность, которая отражается в статистических данных.

-Но у нас есть какой-то план, как этого не допустить? Или мы скажем: да, наши сельские районы вымирают, и мы ничего не можем сделать?

-Необходимо в первую очередь обеспечить предпосылки для развития предпринимательства и промышленности в конкретных местах, потому что мы очень хорошо знаем, что единственный способ, которым люди решают жить в относительно малонаселенных районах, — это наличие рабочих мест. Если мы не создадим рабочие места в конкретных районах, то мы никоим образом не сможем остановить депопуляцию, особенно это касается молодых людей.

Мы не можем остановить это и путем создания рабочих мест в государственном секторе в этих отдаленных районах, потому что это просто не имеет экономического обоснования. Таким образом, если мы говорим о периоде планирования 2021–2027 годов, то существует программа поддержки, которая напрямую способствует созданию предпринимательских проектов в регионах. Речь идет об индустриальных парках и развитии инфраструктуры, связанной с деятельностью предприятий. Это дает реальные результаты, поскольку мы можем статистически определить количество созданных рабочих мест. Созданы необходимые условия, и предприниматель попадает в относительно готовую среду и не должен вкладывать дополнительные средства ни в подключение, ни в дороги, ни, в отдельных случаях, в промышленные сооружения. Это инструмент, который дает результаты в регионах с точки зрения создания рабочих мест.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

ЧП и криминал 14:56

ЧП и криминал 0 комментариев

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

ЧП и криминал 14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

