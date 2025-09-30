Латвия готова делиться своим успешным опытом! Силиня хвалит наши цифровые услуги

Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам развития единого европейского рынка и места латвийских предпринимателей в нем, сокращения бюрократической нагрузки, опыта Латвии в области цифровизации, укрепления обороноспособности и важной роли бизнеса в этом процессе, а также улучшения инвестиционной среды и конкурентоспособности.

Также обсуждались вопросы международной торговли и работы Европейского союза (ЕС) над заключением соглашений о свободной торговле с рядом третьих стран.

Силиня во время встречи подчеркнула, что одной из ее приоритетных задач является повышение конкурентоспособности Европы и Латвии. «Для этого необходимо прислушиваться к мнению предпринимателей и работать вместе, чтобы решать актуальные вызовы — сокращение бюрократической нагрузки, развитие действительно функционирующего единого рынка ЕС и содействие международной торговле», — заявила премьер-министр.

В свою очередь, президент LTRK и вице-президент «Eurochambres» Айгарс Ростовскис отметил, что для латвийских предпринимателей важно каждый месяц, когда это возможно, участвовать в различных международных мероприятиях европейских партнеров, демонстрировать свои возможности, а также приглашать партнеров в Латвию, знакомить их с латвийской экономикой, предпринимателями и бизнес-средой.

«Путь к большему благосостоянию лежит через экспорт и инвестиции, поэтому международное сотрудничество и возможность быть услышанными чрезвычайно важны», — подчеркнул Ростовскис.