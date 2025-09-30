Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия готова делиться своим успешным опытом! Силиня хвалит наши цифровые услуги

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 12:38

LETA

Латвия обладает высокоразвитыми цифровыми услугами и готова делиться своим успешным опытом с другими странами, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) во вторник на встрече с представителями президиума Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) и Европейской ассоциации торгово-промышленных палат «Eurochambres».

Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам развития единого европейского рынка и места латвийских предпринимателей в нем, сокращения бюрократической нагрузки, опыта Латвии в области цифровизации, укрепления обороноспособности и важной роли бизнеса в этом процессе, а также улучшения инвестиционной среды и конкурентоспособности.

Также обсуждались вопросы международной торговли и работы Европейского союза (ЕС) над заключением соглашений о свободной торговле с рядом третьих стран.

Силиня во время встречи подчеркнула, что одной из ее приоритетных задач является повышение конкурентоспособности Европы и Латвии. «Для этого необходимо прислушиваться к мнению предпринимателей и работать вместе, чтобы решать актуальные вызовы — сокращение бюрократической нагрузки, развитие действительно функционирующего единого рынка ЕС и содействие международной торговле», — заявила премьер-министр.

В свою очередь, президент LTRK и вице-президент «Eurochambres» Айгарс Ростовскис отметил, что для латвийских предпринимателей важно каждый месяц, когда это возможно, участвовать в различных международных мероприятиях европейских партнеров, демонстрировать свои возможности, а также приглашать партнеров в Латвию, знакомить их с латвийской экономикой, предпринимателями и бизнес-средой.

«Путь к большему благосостоянию лежит через экспорт и инвестиции, поэтому международное сотрудничество и возможность быть услышанными чрезвычайно важны», — подчеркнул Ростовскис.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

