Не только нелегалы: пограничники отказали во въезде девяти гражданам третьих стран

Трое граждан Беларуси, двое граждан Молдовы, двое граждан Болгарии и двое граждан России возвращены в страны въезда.

В понедельник не выявлено попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

В целом за этот год пресечено уже 10 240 попыток незаконного пересечения границы, а по соображениям гуманности приняты 25 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.