Почему европейские аэропорты стали легкой мишенью для кибератак? Мнение эксперта Cert.lv

Эксперт отметил, что системы устаревают, поэтому крайне важно инвестировать финансовые средства в их обновление.

«Системы нужно поддерживать, но их замена и обновление — очень дорогостоящие процессы. К сожалению, компании, которые их создают, стараются откладывать этот вопрос как можно дольше», — заявил Малкалниетис.

Предприятия часто откладывают обновления и инвестиции в безопасность, пытаясь избежать затрат, но это может обернуться гораздо большими убытками в будущем.

Киберпреступники легко находят уязвимости, позволяющие получить доступ к устаревшим системам. «Несколько лет вам может везти. Иногда везет и 10 лет, но однажды удача закончится», — сказал эксперт по кибербезопасности Cert.lv.

Говоря о последствиях в случае с аэропортами, — задерживаются рейсы самолетов, возникают серьезные проблемы, но эксперт подчеркнул, что авиация — лишь одна из отраслей.

«Экстренный ремонт, когда самолет стоит на земле, обходится совсем в другие суммы, чем плановый ремонт, который, скажем, нужно было провести пять лет назад. К сожалению, авиация — это лишь одна из сфер. В крупные системы никто не хочет инвестировать. Но от этого не уйти — нужно менять, обновлять, идти в ногу со временем. Мы не можем оставаться в ситуации, как, например, с ядерными ракетами США — их система настолько старая, что почти все, кто мог бы с ней работать, уже умерли», — выразил мнение Малкалниетис.