Тернистый путь российских пенсий: положенное выплатили, а дальше?

Наконец-то российским пенсионерам выплатили пенсии – сразу за 9 месяцев. Государственное агентство социального страхования ЛР (VSAA) сообщило о получении средств из Фонда пенсионного обеспечения и социального страхования России, а затем и обновленных списков получателей. Это 9 400 пенсионеров РФ (за год их стало на 300 человек меньше).

В четвертом квартале прошлого года по линии VSAA российские пенсии были выплачено 9 700 латвийцам на сумму около 3,5 млн. евро.

В этих выплатах к российским пенсиям был применен курс, установленный Центральным банком России на 22 августа - 93,50490 рубля за евро. Общая сумма на выплату в Латвии составила 12 995 587 евро. Размер выплачиваемых пенсий – от 20 евро до 2 тысяч.

VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Кроме того, есть еще две категории российских пенсионеров, которые получали деньги напрямую через посредничество российского посольства. Часть из них — военные пенсионеры - получали пенсии без перерыва...

Долгий путь к получателю

Пенсии из России не пришли в первом квартале, не пришли и во втором, и когда уже никто не ждал – пришли в третьем. Как сообщили в Минфине ЛР, деньги поступили в латвийскую Госкассу 25 августа.

История эта окутана тайной. Обе стороны – латвийская и российская – утверждают, что они препятствий не чинили. Так, РФ ссылалась, что в связи с санкциями деньги не пропускают европейские банки, а Латвия утверждает, что пенсии не подпадают под санкции и ЛР готова их принять и выплатить российским пенсионерам в любой момент.

Глава МИД Байба БРАЖЕ сообщила, что деньги пришли «после тщательной дипломатической работы и давления на Россию, которое осуществлялось латвийскими властями в тесном сотрудничестве друг с другом".

Как бы там ни было, но пенсионеры РФ, которым и так приходится нелегко последние три года в связи с оформлением нового ВНЖ и доказательством знания государственного языка на базовом уровне А2, длительное время оставались без средств. Не говоря о том, что им тоже надо было платить за квартиру и коммунальные услуги, покупать еду и лекарства, у них еще были дополнительные - и немалые - расходы, связанные с оформлением вида на жительство...

Вернуть социальную помощь?

Когда выплаты не пришли за первый квартал, а потом и за второй, VSAA сообщило, что не получившие пенсии жители, если они нуждаются, могут обращаться за социальной помощью в местные самоуправления. Те, у кого не было поддержки со стороны родных, кто не имел других доходов, так и сделали.

По информации от самоуправлений, одному пенсионеру выплачивалось в среднем 250 евро в виде пособий. Этим людям был предоставлен статус нуждающегося или малообеспеченного лица, пособие в размере гарантированного уровня минимального дохода, жилищное пособие, а некоторым - и пособие на медицинское обслуживание. Но в случае получения выплаты надо сразу сообщить об этом социальным службам, чтобы не пришлось возвращать пособия. Столичное самоуправление сообщило, что на поддержку тратилось около 30 000 евро в месяц и помощь получили 124 пенсионера РФ...

Вопрос невыплаты пенсий перешел в разряд политического. Когда Россия перевела в бюджет Латвии почти 13 млн. евро на выплаты российских пенсий, некоторые латвийские политики подняли вопрос о возвращении российскими пенсионерами выплаченных социальных пособий, возмущенно назвав их «особыми привилегиями».

В Рижской думе пояснили, что выплаченные пособия с людей не будут взыскивать: «Эта помощь выплачивается не потому, что кто-то получил или не получил пенсию, а на основании того, что человек — нуждающийся или малообеспеченный. Этот статус может быть присвоен любому, кто задекларирован в Риге, если он соответствует определенным критериям. Ни один нормативный акт не предписывает вернуть обратно полученные человеком пособия».

В социальной службе Даугавпилса отметили, что около 40 человек обращались за помощью. Она оказывается индивидуально - на основании критериев, указанных в соответствующих правилах Кабинета министров ЛР...

Вера СТЕПНОВА