Очернение секс-меньшинств подозрительно похоже на риторику Кремля: лидер «Прогрессивных»

«Мы находимся в ситуации, когда не только партии готовятся к выборам в Сейм, но и Россия. В парламенте начинает появляться риторика, похожая на риторику Кремля, происходит нападки на уязвимые группы общества, а лица, связанные с Путиным, хотят укрепить свое влияние в латвийской политике. Как путем очернения сексуальных меньшинств, так и, например, путем нападок на министра иностранных дел», — заявил Шуваев в интервью программе «Rīta Panorāma».

Учитывая эти недавние публичные действия, «Прогрессивные» решили потребовать от министра внутренних дел Рихарда Козловского («Новая Единство») сообщить о лишении гражданства предпринимателя Петра Авена. «К этому нужно вернуться, учитывая довольно странные обстоятельства, при которых он получил это гражданство», — добавил Шуваев.

В свою очередь лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, в чей огород полетел камешек Шеваева про "риторику, похожую на риторику Кремля", ответил так: "Прогрессивный вождь, молодой Ленин, является копией настоящего Ленина, как по внешнему виду, так и по стилю мышления".