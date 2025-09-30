Не буду подробно описывать тонкости отдыха в Эстонии. Она рядом - каждый может испробовать сам. Лично мне нравится. На мой взгляд, даже самая отдаленная эстонская деревушка имеет СПА такого уровня, какой трудно найти во всей Латвии. И по весьма божеской цене. Кое-кто из моих спутников даже обиделся, мол, эстонского патриотизма во мне больше, чем латвийского, хоть бы один плюс нашла в пользу Латвии.

А что там искать - подъезжаешь к отдаленной заправке на Сааремаа. Раньше старалась машину заправлять в Салацгриве, на границе с Эстонией, в Латвии всегда бензин был дешевле. Теперь - 1.419 евро - 98-й на острове. 95-го у них вообще нет. На обратной дороге с эстонской стороны 98-й 1.488 евро, на латвийской стороне - 95-й от 1.512. Кто будет ехать, имейте в виду, я эстонским не заправилась - понадеялась на наших...

Почти неделю на острове - повезло, солнечное время выдалось и тихое, сказала администратор в отеле. С октября у них начинаются ралли, фестивали разные, хотя народ едет постоянно. При нас уже заехала группа тайваньских велосипедистов - вежливые, дисциплинированные, общительные люди. После, кстати, в Ригу собирались.

Сааремаа не пустует никогда, но никто там никому не мешает. Подавляющее большинство жителей - эстонцы, но с языковыми проблемами я ни разу не сталкивалась. И ни разу в ответ на просьбу что-то мне продать я не слышала фразы "я не говорю по-русски", ставшей почти привычной в Латвии (не потому ли здесь так резво закрываются магазины и кафе?).

В этом плане меня доконали (в положительном смысле) этикетки на эстонских товарах - на двух языках! На эстонском и русском. Ну как пройдешь мимо - пришлось поддерживать деньгами такого политкорректного производителя. И огурцы соленые купила, и масло сливочное, тем более, что цены у них уже на многие товары сравнялись с нашими, хотя зарплаты выше латвийских. Да и сама тянется рука за товаром - старались же люди, подписывали, чтоб мне приятно было (заправка, кстати, тоже трехязычная: на эстонском, английском и русском обслуживаться предлагают).

Вспомнила, как несколько лет назад в пресс-туре по Эстонии латышские коллеги были недовольны встречей с одним их эстонских бизнесменов от туризма. Он тогда рассказывал, что русский язык им важно поддерживать в индустрии, чтоб больше туристов привлекать. Наши ему вменяли в вину недостаток патриотизма. Он удивлялся: они же нам деньги свои отдают, мы их на себя тратим, на Эстонию, что ж тут неправильного?

И вот теперь наглядный пример: какая, спрашивается, связь, между двуязычными этикетками и ценой бензина? Я не экономист, но подозреваю, что прямая. Уровень жизни у них такой, что они могут себе позволить хороший бензин по хорошей цене даже на самом краю земли - за наш, туристический счет и благодаря своему прагматизму.

А через море - Латвия...

Понятно, что отдых отличается от рабочих будней, что у Эстонии свои исторические раны, своя политика в отношении своих русскоязычных жителей и соседней России, но они не предъявляют счет за это всем постоянно вдоль и поперек. На политическом уровне, я давно заметила, говорят громко, но на деле стараются устраивать всё по уму. Смекнули люди, что одними стихами Ланги, как говорится, сыт не будешь.

Кстати, один плюс в пользу Латвии я все-же обнаружила на Сааремаа. У нас даже в глуши за каждым кустом найдётся кофейный автомат, у них - ни одного! Хотя плюс - смотря для кого. У них "за каждый кустом" - кохвик. Пусть малюсенькое, на один столик, сельское, домашнее, но кафе, где вам нальют чашку горячего кофе. Так что, отсутствие автоматов, похоже, не минус для них - поддержка малого бизнеса.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО автора