И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 14:13

Важно 1 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Не буду подробно описывать тонкости отдыха в Эстонии. Она рядом - каждый может испробовать сам. Лично мне нравится. На мой взгляд, даже самая отдаленная эстонская деревушка имеет СПА такого уровня, какой трудно найти во всей Латвии. И по весьма божеской цене.  Кое-кто из моих спутников даже обиделся, мол, эстонского патриотизма во мне больше, чем латвийского, хоть бы один плюс нашла в пользу Латвии. 

А что там искать - подъезжаешь к отдаленной заправке на Сааремаа. Раньше старалась машину заправлять в Салацгриве, на границе с Эстонией, в Латвии всегда бензин был дешевле. Теперь - 1.419 евро - 98-й  на острове. 95-го у них вообще нет. На обратной дороге с эстонской стороны 98-й 1.488 евро, на латвийской стороне - 95-й от 1.512.  Кто будет ехать, имейте в виду, я эстонским не заправилась - понадеялась на наших...

Почти неделю на острове - повезло, солнечное время выдалось и тихое, сказала администратор в отеле. С октября у них  начинаются ралли, фестивали разные, хотя народ едет постоянно. При нас уже заехала группа тайваньских велосипедистов - вежливые, дисциплинированные, общительные люди. После, кстати, в Ригу собирались.

Сааремаа не пустует никогда, но никто там никому не мешает. Подавляющее большинство жителей - эстонцы, но с языковыми проблемами я ни разу не сталкивалась. И ни разу в ответ на просьбу что-то мне продать я не слышала фразы "я не говорю по-русски", ставшей почти привычной в Латвии (не потому ли здесь так резво закрываются магазины и кафе?).

В этом плане меня доконали (в положительном смысле) этикетки на эстонских товарах - на двух языках! На эстонском и русском. Ну как пройдешь мимо - пришлось поддерживать деньгами такого политкорректного производителя. И огурцы соленые купила, и масло сливочное, тем более, что цены у них уже на многие товары сравнялись с нашими, хотя зарплаты выше латвийских.  Да и сама тянется рука за товаром - старались же люди, подписывали, чтоб мне приятно было (заправка, кстати, тоже трехязычная: на эстонском, английском и русском обслуживаться предлагают).

Вспомнила, как несколько лет назад в пресс-туре по Эстонии латышские коллеги были недовольны встречей с одним их эстонских бизнесменов от туризма. Он тогда рассказывал, что русский язык им важно поддерживать в индустрии, чтоб больше туристов привлекать. Наши ему вменяли в вину недостаток патриотизма. Он удивлялся: они же нам деньги свои отдают, мы их на себя тратим, на Эстонию, что ж тут неправильного? 

И вот теперь наглядный пример: какая, спрашивается, связь, между двуязычными этикетками и ценой бензина? Я не экономист, но подозреваю, что прямая. Уровень жизни у них такой, что они могут себе позволить хороший бензин по хорошей цене даже на самом краю земли - за наш, туристический счет и благодаря своему прагматизму.

А через море  - Латвия...

Понятно, что отдых отличается от рабочих будней, что у Эстонии свои исторические раны, своя политика в отношении своих русскоязычных жителей и соседней России, но они не предъявляют счет за это всем постоянно вдоль и поперек. На политическом уровне, я давно заметила, говорят громко, но на деле стараются устраивать всё по уму. Смекнули люди, что одними стихами Ланги, как говорится, сыт не будешь.

Кстати, один плюс в пользу Латвии я все-же обнаружила на Сааремаа. У нас даже в глуши за каждым кустом найдётся кофейный автомат, у них - ни одного! Хотя плюс - смотря для кого. У них "за каждый кустом"  - кохвик. Пусть малюсенькое, на один столик, сельское, домашнее, но кафе, где вам нальют чашку горячего кофе. Так что, отсутствие автоматов, похоже, не минус для них - поддержка малого бизнеса.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО автора

Комментарии (1)
По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

