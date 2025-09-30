В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

В службе подчеркнули, что высокопатогенный птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, для которого характерна высокая смертность. В природе вирус распространяют дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых болезнь может протекать без характерных признаков.

Домашние птицы могут заразиться от контакта с зараженными дикими птицами, их выделениями и пометом. Также птицы могут заразиться посредством употребления загрязненной воды, корма или через предметы, в том числе обувь, одежду и инвентарь, на которые попал вирус.

Учитывая миграцию перелетных птиц и, как следствие, возросшие риски птичьего гриппа, в ПВС напоминают, что требования к биобезопасности обязательны для всех держателей домашней птицы. Чтобы защитить домашних птиц от заражения, их нужно содержать, кормить и поить только в закрытых помещениях или на территории с водонепроницаемой крышей и заграждениями по бокам, не допуская доступа диких птиц.

Также следует убедиться в том, что к помещениям, в которых содержится домашняя птица, не могут получить доступ посторонние лица, использовать сменную одежду и обувь при контакте с птицами и не поить их водой из водоемов.

Служба призывает незамедлительно сообщать обо всех случаях подозрений на заболевание домашней птицы ветеринару или ПВС. Жителей также призывают сообщать ПВС о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих.

В 2025 году на наличие высокопатогенного птичьего гриппа лабораторно было исследовано 54 образца умерших диких птиц. До сих пор результаты исследования были отрицательными.

В этом году в конце мая вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была констатирована на птицеферме в Бирзгальской волости Огрского края, и этот случай стал первым в Латвии случаем птичьего гриппа в птичнике.