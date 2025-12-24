Опрос: почти 60% латвийцев проведут новогодние праздники дома

Согласно результатам опроса, некоторые респонденты планируют посетить рождественские ярмарки в Европе или отправиться в более экзотические места, но общая тенденция показывает, что люди хотят провести конец года дома.

Согласно данным опроса, аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Балтии. В Литве 52% жителей проведут праздники дома, но 36% поедут к друзьям и родственникам в Литву, а в Эстонии 64% останутся дома, но почти треть поедет к близким, не покидая страну.

В целом, согласно результатам опроса, более половины населения стран Балтии планирует провести новогодние праздники дома, в то время как сравнительно меньшая часть населения предпочитает путешествовать за пределы страны.

Гендиректор компании Ален Байбековс отмечает, что решение жителей остаться дома на праздники обусловлено как экономической ситуацией и желанием сократить расходы на отдых, так и растущим интересом к более спокойному и семейному проведению конца года.

Опрос был проведен в декабре 2025 года в Латвии, Литве и Эстонии, в нем приняли участие 1002, 1000 и 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет соответственно.