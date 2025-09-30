Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 14:28

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Отдел коммуникаций KNAB также подтвердил, что сегодня KNAB проводит процессуальные действия на Рижском центральном рынке. «Они осуществляются в рамках уголовного процесса, начатого KNAB 10 сентября 2025 года, в котором расследуются возможные факты получения взяток, содействия во взяточничестве, дачи взяток и принятия незаконных выгод. Ответственность за такие преступления предусмотрена частью второй статьи 320, частью четвертой статьи 20, частью второй статьи 320, частью первой статьи 323 и частью первой статьи 326.2 Уголовного закона», — пояснили порталу nra.lv в отделе коммуникаций KNAB.

У KNAB есть подозрения, что должностное лицо Рижского центрального рынка вместе с сотрудником, возможно, принимали взятки и незаконные выгоды от предпринимателей, чтобы обеспечить им определенные торговые места на Рижском центральном рынке.

На данный момент пять человек, вовлеченных в уголовный процесс, имеют право на защиту.

KNAB продолжает проводить досудебное расследование и закреплять полученные доказательства. Для обеспечения успешного расследования возможных преступлений KNAB на данный момент не может предоставить более подробную информацию об уголовном процессе и вовлеченных в него лицах.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) сообщил агентству LETA, что председатель правления SIA «Rīgas nami» проинформировал его о проведенном KNAB обыске на Рижском центральном рынке.

Два человека, причастные к этому делу, были отстранены от должностей.

«Я поручил немедленно провести аудит, чтобы обеспечить полную ясность и прозрачность в этой ситуации», — отметил Клейнбергс.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

