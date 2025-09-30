KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Отдел коммуникаций KNAB также подтвердил, что сегодня KNAB проводит процессуальные действия на Рижском центральном рынке. «Они осуществляются в рамках уголовного процесса, начатого KNAB 10 сентября 2025 года, в котором расследуются возможные факты получения взяток, содействия во взяточничестве, дачи взяток и принятия незаконных выгод. Ответственность за такие преступления предусмотрена частью второй статьи 320, частью четвертой статьи 20, частью второй статьи 320, частью первой статьи 323 и частью первой статьи 326.2 Уголовного закона», — пояснили порталу nra.lv в отделе коммуникаций KNAB.

У KNAB есть подозрения, что должностное лицо Рижского центрального рынка вместе с сотрудником, возможно, принимали взятки и незаконные выгоды от предпринимателей, чтобы обеспечить им определенные торговые места на Рижском центральном рынке.

На данный момент пять человек, вовлеченных в уголовный процесс, имеют право на защиту.

KNAB продолжает проводить досудебное расследование и закреплять полученные доказательства. Для обеспечения успешного расследования возможных преступлений KNAB на данный момент не может предоставить более подробную информацию об уголовном процессе и вовлеченных в него лицах.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) сообщил агентству LETA, что председатель правления SIA «Rīgas nami» проинформировал его о проведенном KNAB обыске на Рижском центральном рынке.

Два человека, причастные к этому делу, были отстранены от должностей.

«Я поручил немедленно провести аудит, чтобы обеспечить полную ясность и прозрачность в этой ситуации», — отметил Клейнбергс.