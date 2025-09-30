Данные ВВП пересмотрены: он не упал, а сохранился

ЦСУ также пересмотрело данные по ВВП Латвии за 2022 год и 2023 год.

В том числе, согласно уточненным данным, в экономике Латвии в 2022 году был немного более стремительный рост, чем сообщалось ранее, а именно, в размере 1,9%, тогда как ранее сообщалось о росте в размере 1,8%,. При этом в 2023 году в экономике произошел спад, а не ранее объявленный рост: по уточненным данным, в 2023 году ВВП сократился на 0,9%, тогда как ранее сообщалось о росте в размере 2,9%.

ЦСУ поясняет, что пересмотр проводится во всех странах Евросоюза в соответствии с Европейской гармонизированной политикой пересмотра данных (ЕГППД).

ЦСУ поясняет, что ревизии данных о ВВП проводятся для улучшения качества данных о ВВП, восстановления или внедрения в расчеты новых, более детальных источников данных, а также устранения недостатков ранее применявшейся методологии. "Эти пересмотры способствуют повышению точности, надежности и сопоставимости данных ВВП для национальных и международных целей", - добавили в ЦСУ.

В статистическом управлении также отметили, что детализированные данные годового отчета предприятий для расчета ВВП поступают в течение 16 месяцев после окончания отчетного года, и тогда начинается расчет годового ВВП, а результат публикуется спустя 21 месяц после окончания отчетного года. В рамках очередной проверки политика пересмотра допускает уточнение данных ВВП за последние 45 месяцев после окончания отчетного года, поэтому были пересмотрены и результаты 2022 года, при этом были дополнительно включены уточненные данные от Службы государственных доходов и Министерства обороны, проверено качество ранее полученных данных, а также устранены неточности в предыдущих оценках.

В ходе планового ежегодного пересмотра были обновлены временные ряды данных национальных счетов, начиная с 2022 года. Влияние на результат ВВП в фактических ценах в 2022 году составило -0,03%, в 2023 году +0,5%, а в 2024 году +0,4%.

Хотя в результате планового ежегодного пересмотра оценка ВВП в фактических ценах увеличилась, наибольшее влияние обнаружено на темпы его роста: по данным ЦСУ, это +0,1 п. п. в 2022 году, -3,8 п. п. в 2023 году и +0,4 п. п. в 2024 году.

В ходе очередного пересмотра данных за 2023 год была уточнена оценка добавленной стоимости всех отраслей, при этом существенная корректировка коснулась ранее опубликованных данных в таких отраслях, как производство и распределение электроэнергии, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха, строительство, а также оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.

"В 2023 году в латвийской экономике произошли существенные структурные изменения в сфере производства и потребления энергоресурсов. В электроэнергетической отрасли по сравнению с 2022 годом существенно сократились поступления, в основном из-за резкого снижения биржевых цен на электроэнергию. В свою очередь, для главного латвийского производителя электроэнергии 2023 год был успешным: на гидроэлектростанциях было произведено значительно больше электроэнергии, чем годом ранее, была успешной и работа на экспортных рынках. В свою очередь, роль АО "Latvijas gāze" в создании добавленной стоимости значительно снизилась, так как потребители постепенно заменили природный газ альтернативными энергоресурсами", - пояснили в ЦСУ.

Кроме того, отмечают в статистическом ведомстве, хотя краткосрочная статистическая отчетность показала существенный рост в строительной отрасли, что было отражено и в опубликованных ранее поквартальных данных о ВВП, годовая отчетность компаний не подтвердила эту тенденцию и был проведен пересмотр данных по ВВП. При этом годовой расчет ВВП свидетельствует о том, что в строительной отрасли снизилась доля теневой экономики.

После получения годовых расчетов по торговым отраслям и их сопоставления с ранее опубликованными данными квартального ВВП в алгоритмах оценки розничной торговли были выявлены неточности, которые впоследствии были соответствующим образом скорректированы.

С учетом неопределенности экономического развития и неравномерной динамики цен на различных рынках, пересмотр ВВП за 2023 год, проведенный в 2025 году в сравнимых ценах, показал более масштабные результаты, чем обычно, отмечает ЦСУ.

На основании пересмотра данных о ВВП 2023 года был также пересчитан ВВП 2024 года и, соответственно, все квартальные данные. Данные, используемые в квартальных расчетах ВВП, менее детальны, чем в годовых расчетах, например, нет информации о промежуточном потреблении отраслей или теневой экономике, поэтому используются индикаторы и алгоритмы, основанные на последней доступной годовой информации. Дополнительно был изменен расчётный подход в отношении отдельных отраслей правительственного сектора, отметили в ЦСУ.

По сообщению ЦСУ, статистическое управление начало работу над модернизацией процесса расчетов и использованием IT-системы, которая в будущем обеспечит более оперативную обработку данных из различных источников и более точные детальные расчеты, создание визуализаций и более эффективное использование ресурсов, что позволит больше времени уделять анализу данных.