Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Данные ВВП пересмотрены: он не упал, а сохранился

© LETA 30 сентября, 2025 16:28

Бизнес 0 комментариев

Scanpix/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году, согласно пересмотренным данным, сохранился на уровне 2023 года, тогда как ранее сообщалось о его сокращении на 0,4%, свидетельствуют данные, обнародованные во вторник Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

ЦСУ также пересмотрело данные по ВВП Латвии за 2022 год и 2023 год.

В том числе, согласно уточненным данным, в экономике Латвии в 2022 году был немного более стремительный рост, чем сообщалось ранее, а именно, в размере 1,9%, тогда как ранее сообщалось о росте в размере 1,8%,. При этом в 2023 году в экономике произошел спад, а не ранее объявленный рост: по уточненным данным, в 2023 году ВВП сократился на 0,9%, тогда как ранее сообщалось о росте в размере 2,9%.

ЦСУ поясняет, что пересмотр проводится во всех странах Евросоюза в соответствии с Европейской гармонизированной политикой пересмотра данных (ЕГППД).

ЦСУ поясняет, что ревизии данных о ВВП проводятся для улучшения качества данных о ВВП, восстановления или внедрения в расчеты новых, более детальных источников данных, а также устранения недостатков ранее применявшейся методологии. "Эти пересмотры способствуют повышению точности, надежности и сопоставимости данных ВВП для национальных и международных целей", - добавили в ЦСУ.

В статистическом управлении также отметили, что детализированные данные годового отчета предприятий для расчета ВВП поступают в течение 16 месяцев после окончания отчетного года, и тогда начинается расчет годового ВВП, а результат публикуется спустя 21 месяц после окончания отчетного года. В рамках очередной проверки политика пересмотра допускает уточнение данных ВВП за последние 45 месяцев после окончания отчетного года, поэтому были пересмотрены и результаты 2022 года, при этом были дополнительно включены уточненные данные от Службы государственных доходов и Министерства обороны, проверено качество ранее полученных данных, а также устранены неточности в предыдущих оценках.

В ходе планового ежегодного пересмотра были обновлены временные ряды данных национальных счетов, начиная с 2022 года. Влияние на результат ВВП в фактических ценах в 2022 году составило -0,03%, в 2023 году +0,5%, а в 2024 году +0,4%.

Хотя в результате планового ежегодного пересмотра оценка ВВП в фактических ценах увеличилась, наибольшее влияние обнаружено на темпы его роста: по данным ЦСУ, это +0,1 п. п. в 2022 году, -3,8 п. п. в 2023 году и +0,4 п. п. в 2024 году.

В ходе очередного пересмотра данных за 2023 год была уточнена оценка добавленной стоимости всех отраслей, при этом существенная корректировка коснулась ранее опубликованных данных в таких отраслях, как производство и распределение электроэнергии, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха, строительство, а также оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.

"В 2023 году в латвийской экономике произошли существенные структурные изменения в сфере производства и потребления энергоресурсов. В электроэнергетической отрасли по сравнению с 2022 годом существенно сократились поступления, в основном из-за резкого снижения биржевых цен на электроэнергию. В свою очередь, для главного латвийского производителя электроэнергии 2023 год был успешным: на гидроэлектростанциях было произведено значительно больше электроэнергии, чем годом ранее, была успешной и работа на экспортных рынках. В свою очередь, роль АО "Latvijas gāze" в создании добавленной стоимости значительно снизилась, так как потребители постепенно заменили природный газ альтернативными энергоресурсами", - пояснили в ЦСУ.

Кроме того, отмечают в статистическом ведомстве, хотя краткосрочная статистическая отчетность показала существенный рост в строительной отрасли, что было отражено и в опубликованных ранее поквартальных данных о ВВП, годовая отчетность компаний не подтвердила эту тенденцию и был проведен пересмотр данных по ВВП. При этом годовой расчет ВВП свидетельствует о том, что в строительной отрасли снизилась доля теневой экономики.

После получения годовых расчетов по торговым отраслям и их сопоставления с ранее опубликованными данными квартального ВВП в алгоритмах оценки розничной торговли были выявлены неточности, которые впоследствии были соответствующим образом скорректированы.

С учетом неопределенности экономического развития и неравномерной динамики цен на различных рынках, пересмотр ВВП за 2023 год, проведенный в 2025 году в сравнимых ценах, показал более масштабные результаты, чем обычно, отмечает ЦСУ.

На основании пересмотра данных о ВВП 2023 года был также пересчитан ВВП 2024 года и, соответственно, все квартальные данные. Данные, используемые в квартальных расчетах ВВП, менее детальны, чем в годовых расчетах, например, нет информации о промежуточном потреблении отраслей или теневой экономике, поэтому используются индикаторы и алгоритмы, основанные на последней доступной годовой информации. Дополнительно был изменен расчётный подход в отношении отдельных отраслей правительственного сектора, отметили в ЦСУ.

По сообщению ЦСУ, статистическое управление начало работу над модернизацией процесса расчетов и использованием IT-системы, которая в будущем обеспечит более оперативную обработку данных из различных источников и более точные детальные расчеты, создание визуализаций и более эффективное использование ресурсов, что позволит больше времени уделять анализу данных.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:25 30.09.2025
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Sfera.lv 1 час назад
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
Bitnews.lv 1 час назад
Circle K открыла новую заправку на Краста улица в Риге
Bitnews.lv 2 часа назад
Треть школ испытывает трудности при обучении на латышском языке
Bitnews.lv 4 часа назад
Государство обязано защищать каждого человека от насилия
Bitnews.lv 4 часа назад
Дорогу не построили — закупаем поезда
Bitnews.lv 4 часа назад
ЕС: грамотность надо повысить — финансовую
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: вышла коллаборация Latvijas pasts и больницы Страдыня
Sfera.lv 8 часов назад

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Бизнес 20:21

Бизнес 0 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Читать