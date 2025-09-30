Цены будут фиксироваться каждые 15 минут: как теперь платить за электричество?

Одновременно будет продолжено отображение средней почасовой цены, сообщает АО "Augstsprieguma tīkls".

Переходя к 15-минутной торговле, системные операторы постепенно внедрят также учет электроэнергии в этом интервале.

Для клиентов "Augstsprieguma tīkls" такой учет уже введен, а операторы распределительных сетей сделают это поэтапно, и фактические данные за 15-минутные промежутки станут доступны в течение следующего года, когда будет полностью налажена инфраструктура учета.

Такой подход используется и в других странах, например, в Литве и Эстонии.

В "Augstsprieguma tīkls" подчеркивают, что переход произойдет автоматически, обеспечивая непрерывное электроснабжение и учет данных, и потребители не заметят технической стороны процесса.

Этот переход является частью более широкой интеграции европейского энергетического рынка, цель которой - обеспечить единые принципы и более эффективную торговлю во всех странах.

Более короткий торговый интервал позволит лучше координировать потоки электроэнергии, точнее согласовывать спрос и предложение, а также улучшить использование трансграничных соединений.

В "Augstsprieguma tīkls" отмечают, что цены на электричество в условиях более коротких торговых интервалов точнее отражают реальное соотношение спроса и предложения: чем меньше временной отрезок, тем точнее участникам рынка необходимо определять объемы и тем точнее устанавливаются цены, а для торговцев переход на 15-минутный интервал означает необходимость более точного прогнозирования, планирования и торговли.

(Diena)