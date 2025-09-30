Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 20:21

Бизнес 0 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Ранее в передаче Латвийского телевидения «Šodienas jautājums» министр сообщения Аттис Швинка (P) заявил, что Латвия рассматривает возможность приобрести три пассажирских поезда для обслуживания перевозок по «Rail Baltica». В закупке Латвию представляет PV, которая участвует в процессе совместно с Эстонией.

По словам Паулы, ориентировочная стоимость одного поезда составит 12–15 миллионов евро. Первые составы планируется ввести в эксплуатацию к концу 2030 года или немного позже.

Она пояснила, что участие Латвии в закупке предусмотрено как опция, то есть у заказчика нет обязанности приобретать поезда. Решение будет приниматься с учётом рыночной ситуации, темпов развития инфраструктуры, доступности финансовых ресурсов и готовности начать эксплуатацию, добавила Паула.

В августе этого года Министерство климата Эстонии объявило о планах закупить до пяти новых пассажирских поездов, которые в первую очередь будут использоваться для внутренних перевозок по «Rail Baltica». Общая стоимость пяти составов оценивается в 60–75 миллионов евро (без НДС). Дополнительно планируется приобрести необходимое оборудование для обслуживания поездов в депо.

Хотя новые поезда в основном предназначены для внутренних линий в Эстонии, их технические возможности позволят совершать рейсы и на более дальние направления, например в Ригу. Между Таллином и Хеэдеместе (городок недалеко от границы с Латвией) планируется 12 местных остановок.

Каждый новый поезд должен вмещать до 200 пассажиров и развивать скорость до 200 км/ч. В составе будут предусмотрены бизнес-зона, туалеты, интернет, места для велосипедов и возможность воспользоваться услугами питания.

Согласно информации совместного предприятия трёх стран Балтии «RB Rail», стоимость первой очереди проекта «Rail Baltica» в регионе может достичь 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро в Латвии. Однако ожидается экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны другие сокращения расходов.

Общие затраты на проект, по оценке анализа «затраты–выгоды», могут составить до 23,8 млрд евро по всему региону. В предыдущем анализе 2017 года проект оценивался в 5,8 млрд евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, что обеспечит дальнейшее соединение Балтии с другими странами Европы. В рамках проекта в странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 км с европейской колеёй (1435 мм) и максимальной скоростью поездов 240 км/ч.

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать