Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Ранее в передаче Латвийского телевидения «Šodienas jautājums» министр сообщения Аттис Швинка (P) заявил, что Латвия рассматривает возможность приобрести три пассажирских поезда для обслуживания перевозок по «Rail Baltica». В закупке Латвию представляет PV, которая участвует в процессе совместно с Эстонией.

По словам Паулы, ориентировочная стоимость одного поезда составит 12–15 миллионов евро. Первые составы планируется ввести в эксплуатацию к концу 2030 года или немного позже.

Она пояснила, что участие Латвии в закупке предусмотрено как опция, то есть у заказчика нет обязанности приобретать поезда. Решение будет приниматься с учётом рыночной ситуации, темпов развития инфраструктуры, доступности финансовых ресурсов и готовности начать эксплуатацию, добавила Паула.

В августе этого года Министерство климата Эстонии объявило о планах закупить до пяти новых пассажирских поездов, которые в первую очередь будут использоваться для внутренних перевозок по «Rail Baltica». Общая стоимость пяти составов оценивается в 60–75 миллионов евро (без НДС). Дополнительно планируется приобрести необходимое оборудование для обслуживания поездов в депо.

Хотя новые поезда в основном предназначены для внутренних линий в Эстонии, их технические возможности позволят совершать рейсы и на более дальние направления, например в Ригу. Между Таллином и Хеэдеместе (городок недалеко от границы с Латвией) планируется 12 местных остановок.

Каждый новый поезд должен вмещать до 200 пассажиров и развивать скорость до 200 км/ч. В составе будут предусмотрены бизнес-зона, туалеты, интернет, места для велосипедов и возможность воспользоваться услугами питания.

Согласно информации совместного предприятия трёх стран Балтии «RB Rail», стоимость первой очереди проекта «Rail Baltica» в регионе может достичь 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро в Латвии. Однако ожидается экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны другие сокращения расходов.

Общие затраты на проект, по оценке анализа «затраты–выгоды», могут составить до 23,8 млрд евро по всему региону. В предыдущем анализе 2017 года проект оценивался в 5,8 млрд евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, что обеспечит дальнейшее соединение Балтии с другими странами Европы. В рамках проекта в странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 км с европейской колеёй (1435 мм) и максимальной скоростью поездов 240 км/ч.