Названа любимая аптека Латвии

30 сентября, 2025 16:52

Новости партнеров

В 2025 году Mēness aptieka — самый любимый, качественный, зелёный, выгодный, человечный и резонансный в обществе аптечный бренд Латвии, который больше всего нравится жителям.

Таковы выводы, сделанные на основании опроса общественности в рамках самого широкого в Балтии исследования брендов и стиля жизни — Brand Capital. В общем зачёте среди всех любимых брендов из разных сфер народного хозяйства страны Mēness aptieka заняла почётное 15-е место.

Профессионализм и сердечность фармацевтов, их постоянная забота о здоровье общества — причины, по которым Mēness aptieka (а это 240 аптек и более 750 фармацевтов) вновь находит отклик в сердцах жителей Латвии.

Люди доверяют Mēness aptieka, которая вот уже 12 лет подряд, а в этом году — с особо убедительным перевесом (почти 16 процентных пунктов!), признана самым любимым брендом в отрасли. Предприятие демонстрирует значительно лучшие показатели, если оценивать общественный резонанс — то, как бренд реагирует на актуальные для населения темы и события.

Среди аптечных брендов жители особенно высоко оценили качество услуг, предоставляемых Mēness aptieka, а также человечность и «зелёность». Более всего (42 %) опрошенных в ходе исследования жителей подтвердили, что именно этот аптечный бренд им нравится.

«Мнения наших клиентов особенно ценны, поскольку их выражают жители Латвии. Мы искренне благодарны каждому, кто доверил нам свою заботу о здоровье, ведь именно это доверие вдохновляет и мотивирует нас каждый день. Мы верим, что каждому жителю Латвии необходимы не только профессиональные консультации и поддержка, но и сердечность, и человеческое отношение.

Благодаря ежедневной работе и упорству наших фармацевтов эта уверенность становится реальностью. Их знания, ответственность и искреннее желание заботиться — основа нашей работы, и мы очень благодарны за их бескорыстный вклад на благо общества. Именно это сотрудничество — доверие жителей Латвии и профессионализм нашей команды — позволяет нам быть любимым аптечным брендом страны. Этим мы гордимся, чувствуем ответственность и огромную благодарность», — говорит председатель правления Mēness aptieka Вилма Ферклаф.

Mēness aptieka — это не только доступный и популярный в разных районах и городах Латвии аптечный бренд, но и активный сторонник инициатив по здравоохранению и профилактике. Жители регулярно используют консультации фармацевтов, бесплатные проверки здоровья, участвуют в организованных предприятием кампаниях общественного здоровья, а также реализуют различные мероприятия социальной ответственности, направленные на укрепление здоровья и благополучия населения, а также на создание инклюзивной среды.

Важно и то, что Mēness aptieka заботится о надёжной доступности медикаментов и на протяжении долгого времени обеспечивает сбор непригодных медикаментов для утилизации.

Без сомнения, главным гарантом ценности бренда являются знающие и ответственные фармацевты и ассистенты фармацевта Mēness aptieka.

Предприятие заботится о своих сотрудниках, поддерживая их профессиональное образование и рост. Для коллектива создана удобная и безопасная рабочая среда. Кроме того, Mēness aptieka дружелюбна к семьям работников, для которых организует мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни.

Высокая оценка, полученная от населения Латвии, подтверждает важность Mēness aptieka в системе здравоохранения страны — фармацевты доступны по всей стране, предоставляя профессиональный совет, поддержку и человеческое отношение. Предприятие также получило международное признание, став обладателем награды Best Places to Work.

Кроме того, Mēness aptieka заботится о сохранении традиций фармацевтического ухода и культурных ценностей аптек для будущих поколений. В этом году компания получила Приз года латвийского строительства за витраж Dziesma («Песня») в Mēness aptiekā Kamēlija.

Справка. Brand Capital — самое широкое в Балтии исследование брендов и стиля жизни. Его истоки восходят к 2004 году, когда был создан «Топ латвийских брендов». С 2013 года исследование проводится также в Литве и Эстонии. Для обеспечения репрезентативности данных его проводит Norstat — один из ведущих и крупнейших собирателей данных по исследованию рынка в Европе. В 2025 году Brand Capital собрало сведения примерно о 600 брендах, опросив более 3000 жителей стран Балтии, ответивших почти на 300 вопросов о стиле жизни и отношении к брендам.

Полная информация об исследовании: https://balticbrands.eu

Обновлено: 21:25 30.09.2025
Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

