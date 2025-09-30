Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вот и сходили по грибы: штраф до 1500 евро выпишут без колебаний

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 16:14

Важно 0 комментариев

LETA

Жители Риги и окрестностей всё активнее отправляются в леса за грибами — занятие, которое обычно считается мирным и спокойным. Однако тем, кто выбирает для этого территорию Адажского военного полигона, вместо встречи с оленем или волком может попасться военная полиция. Нахождение в армейской зоне считается административным правонарушением и карается крупным штрафом в несколько тысяч евро. Об этом рассказал сюжет программы “Degpunktā”.

Если раньше в тактических секторах полигона, обозначенных зелёными и жёлтыми лентами, ещё разрешалось собирать грибы, то теперь пребывание на территории полигона строго запрещено. Несмотря на запрет, находятся и те, кто рискует здоровьем ради грибочков.

На видеозаписи видно, как военные полицейские останавливают двух грибников:
— Добрый вечер, военная полиция. Причина нахождения в полигоне?
— Да я недалеко, только по краешку, — оправдывается женщина.
Однако ей разъясняют, что находиться в зоне полигона вообще запрещено, и приходится оформлять протокол.

По словам руководителя Центра поддержки полигона НВС Дидзиса Юрциньша, в этих местах проходят боевые стрельбы. Человек, попавший в такую зону, подвергает опасности свою жизнь и здоровье, а также рискует повредить автомобиль, если приехал на нём.

С начала года по всей Латвии за самовольное проникновение на военные объекты уже 46 человек получили административные дела. Штраф за это может достигать 300 штрафных единиц, то есть до 1500 евро, что вызывает шок у задержанных грибников.

Женщина, пойманная на месте, ещё пыталась просить пощады:
— Мы сейчас уйдём, пожалуйста!
Но полицейские были непреклонны:
— К сожалению, это невозможно. Мы тут не из-за грибов переживаем.

Юрциньш напоминает, что вокруг всех полигонов установлены щиты и знаки, запрещающие вход и въезд, а зоны боевой стрельбы дополнительно обозначены жёлтым и красным цветом.

Журналисты, осматривая окрестный лес, заметили: кажется, что в «запретной зоне» грибы действительно крупнее, чем в разрешённых местах. Но, как говорится, трава всегда зеленее за забором. В любом случае не стоит рисковать ради грибов — безопасность важнее.

