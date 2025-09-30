«Насилие — один из моих приоритетов. К сожалению, цифры неутешительны: насилие в отношении женщин, сексуальное и эмоциональное насилие в нашей стране, к сожалению, возросло. Как политику, мне неважно, участвуем ли мы в той или иной конвенции, для меня важно, чтобы борьба с насилием была действительно приоритетом для правительства и чтобы результаты улучшались.

Министерство благосостояния выполнило свою домашнюю работу. Но Министерство здравоохранения не создало специализированных центров поддержки при больницах. Система образования не внедрила последовательную программу по снижению уровня насилия в школах, учителям по-прежнему не хватает знаний. Также ощущается нехватка детских психиатров и психологов, а также полицейских, способных профессионально оценить угрозу насилия», — заявила министр благосостояния В Твиттере/X.

В комментариях люди писали, что когда у министра главный приоритет - насилие, то понятно, почему в стране так дела обстоят с медициной и образованием.

Vardarbība mana prioritāte skan kā iepazīšanās BDSM klubā — Uldis (@UldisSoNice) September 29, 2025

"Насилие - мой приоритет - звучит как при знакомстве в BDSM клубе", - пошутили в комментариях.

''...Vardarbība ir ☝️ viena no manām prioritātēm....'' Tā vietā, kad vienai no prioritātēm bija jābūt pamatskolai. — gf (@Sekotajs_1) September 30, 2025

"Насилие - один из моих приоритетов, вместо того, чтобы одним из приоритетов была основная школа", - отмечают люди.

Interesanta prioritāte. — Dairis (@Dairis1137512) September 29, 2025

"Интересный приоритет", - иронизировали люди.

Esiet tak precīzs vārdu lietojumā ... Tiešām vardarbība ir Jūsu prioritāte? Varbūt tomēr cīņa pret to? — Ineta Butāne (@InetaButane) September 29, 2025

"Будьте точны в использовании слов... Точно насилие является вашим приоритетом? Или может всё-таки борьба с ним?", - уточняет народ.

Кстати, отметим, что Рейнис Узулниекс по профессии - юрист и закончил Полицейскую академию. А также имеет степень магистра по управлению. В юности министр занимался баскетболом и преуспел в этом виде спорта.