Не только лишь все: министр благосостояния повеселил народ формулировкой своих приоритетов (1)

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 11:40

Важно 1 комментариев

LETA

Публикация министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зелёных и крестьян), в которой он заявил, что одним из своих приоритетов он видит насилие, получила широкий резонанс в социальной сети «X». Общественность не скрывала своего возмущения такой формулировкой, задаваясь вопросом, что же на самом деле должно быть приоритетом — насилие или борьба с ним?

«Насилие — один из моих приоритетов. К сожалению, цифры неутешительны: насилие в отношении женщин, сексуальное и эмоциональное насилие в нашей стране, к сожалению, возросло. Как политику, мне неважно, участвуем ли мы в той или иной конвенции, для меня важно, чтобы борьба с насилием была действительно приоритетом для правительства и чтобы результаты улучшались.

Министерство благосостояния выполнило свою домашнюю работу. Но Министерство здравоохранения не создало специализированных центров поддержки при больницах. Система образования не внедрила последовательную программу по снижению уровня насилия в школах, учителям по-прежнему не хватает знаний. Также ощущается нехватка детских психиатров и психологов, а также полицейских, способных профессионально оценить угрозу насилия», — заявила министр благосостояния В Твиттере/X.

В комментариях люди писали, что когда у министра главный приоритет - насилие, то понятно, почему в стране так дела обстоят с медициной и образованием.

"Насилие - мой приоритет  - звучит как при знакомстве в BDSM клубе", - пошутили в комментариях.

"Насилие - один из моих приоритетов, вместо того, чтобы одним из приоритетов была основная школа", - отмечают люди.

"Интересный приоритет", - иронизировали люди.

"Будьте точны в использовании слов... Точно насилие является вашим приоритетом? Или может всё-таки борьба с ним?", - уточняет народ.

Кстати, отметим, что Рейнис Узулниекс по профессии - юрист и закончил Полицейскую академию. А также имеет степень магистра по управлению. В юности министр занимался баскетболом и преуспел в этом виде спорта.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом? (1)

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы? (1)

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times (1)

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО) (1)

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой» (1)

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу (1)

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа (1)

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

