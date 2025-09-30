Правительство поддержало повышение налога на азартные игры

Для обеспечения дополнительных доходов в государственный бюджет с 1 января 2026 года планируется увеличить ставку налога на азартные игры для каждого игрового автомата с 6204 евро до 7440 евро в год, а для рулетки, карточных игр и игр в кости — с 33 696 евро до 40 440 евро в год за каждый стол.

Ставку налога на азартные игры для телефонных игр на удачу, а также тотализаторов и ставок планируется повысить с 15% до 18% от доходов от организации этих игр, ставку налога на бинго — с 10% до 12%, а ставку налога на интерактивные азартные игры — с 12% до 15%.

Министерство финансов (FM) планирует, что эти изменения принесут дополнительный доход в размере 9,2 миллиона евро, включая 9,025 миллиона евро в государственный бюджет и 175 000 евро в бюджеты самоуправлений.

Оценивая соответствие Конституции нормы законопроекта, предусматривающей повышение налога на азартные игры с 1 января 2026 года, Министерство финансов пришло к выводу, что ограничение основных прав, содержащееся в нормах законопроекта, имеет легитимную цель, поскольку направлено на обеспечение интересов общества. Нормы законопроекта нацелены на обеспечение дополнительных доходов в государственный бюджет, которые в процессе подготовки бюджета будут использованы для финансирования приоритетов, установленных правительством.

Законопроект продвигается в пакете сопутствующих законопроектов к законопроекту «О государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы», который вступает в силу с 1 января 2026 года.