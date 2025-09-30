Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Итальянская компания Prada поглотит дом моды Versace

Еврокомиссия разрешила сделку итальянских компаний Prada и Versace на сумму 1,24 млрд евро. Объединенный концерн с оборотом 6 млрд евро будет конкурировать с французскими гигантами LVMH и Kering.

Итальянский производитель одежды класса люкс Prada сможет приобрести своего конкурента компанию Versace. Во вторник, 30 сентября, Европейская комиссия одобрила сделку на сумму 1,24 млрд евро. По ее оценке, слияние двух люксовых брендов не приведет к нарушению конкуренции на европейском рынке.

Таким образом, Prada приобретет бренд Versace у американской группы Capri Holdings, которая была вынуждена согласиться на продажу по значительно сниженной в ходе переговоров цене из-за кризиса на рынке предметов роскоши и повышения ввозных пошлин США в последние месяцы.

В результате слияния будет создан итальянский концерн по производству предметов роскоши с годовым оборотом более 6 млрд евро, который будет конкурировать с французскими гигантами LVMH и Kering, отмечает AFP. Агентство напоминает, что французские концерны в последние годы приобрели целый ряд итальянских брендов, таких как Gucci, Fendi и Bottega Veneta.

Основанный в 1978 году дом моды Versace многие годы был семейной компанией. После убийства в 1997 году его основателя Джанни Версаче руководство взяла на себя его сестра Донателла Версаче. В конце марта она покинула пост креативного директора. Компания Prada была основана двумя братьями в 1913 году.

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

