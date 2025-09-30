Итальянская компания Prada поглотит дом моды Versace

Итальянский производитель одежды класса люкс Prada сможет приобрести своего конкурента компанию Versace. Во вторник, 30 сентября, Европейская комиссия одобрила сделку на сумму 1,24 млрд евро. По ее оценке, слияние двух люксовых брендов не приведет к нарушению конкуренции на европейском рынке.

Таким образом, Prada приобретет бренд Versace у американской группы Capri Holdings, которая была вынуждена согласиться на продажу по значительно сниженной в ходе переговоров цене из-за кризиса на рынке предметов роскоши и повышения ввозных пошлин США в последние месяцы.

В результате слияния будет создан итальянский концерн по производству предметов роскоши с годовым оборотом более 6 млрд евро, который будет конкурировать с французскими гигантами LVMH и Kering, отмечает AFP. Агентство напоминает, что французские концерны в последние годы приобрели целый ряд итальянских брендов, таких как Gucci, Fendi и Bottega Veneta.

Основанный в 1978 году дом моды Versace многие годы был семейной компанией. После убийства в 1997 году его основателя Джанни Версаче руководство взяла на себя его сестра Донателла Версаче. В конце марта она покинула пост креативного директора. Компания Prada была основана двумя братьями в 1913 году.