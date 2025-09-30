Вдруг вы знаете? Руководство Центрального рынка просит помочь расследованию

Как сообщалось, сегодня сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провели обыск в помещениях Рижского центрального рынка.

В распоряжении "Rīgas nami" нет более подробной информации о причинах и обстоятельствах обыска. Предприятие обратилось к БПБК с просьбой найти возможность сообщить о результатах расследования и подтвердило готовность сотрудничать с ответственными органами, чтобы как можно скорее выяснить все факты, связанные с произошедшим.

Правление и совет предприятия распорядились незамедлительно создать внутреннюю комиссию по расследованию и провести аудит.

"Коррупция и любые преступные нарушения на предприятии абсолютно недопустимы и не будут толерантны", - отметил председатель правления Rīgas namu Оярс Валкерс, добавив, что каждый сигнал о возможных нарушениях оценивается с самой высокой ответственностью.

Предприятие призывает каждого работника или делового партнера, имеющего информацию, которая может иметь значение в процессе расследования или указывающую на нарушения, использовать доступный на предприятии механизм поднятия тревоги или напрямую обратиться к руководству предприятия.

Как сообщили в БПБК, уголовно-процессуальные действия на Рижском центральном рынке ведутся в рамках уголовного процесса, который БПБК начало 10 сентября и по которому расследуется возможное получение взятки, пособничество в получении взятки, дача взятки и принятие неправомерной выгоды.

БПБК подозревает, что должностное лицо Рижского центрального рынка вместе с работником, возможно, принимали от предпринимателей взятки и противоправные выгоды, чтобы обеспечить предпринимателям конкретные торговые места на рынке.

К уголовному процессу привлечены пять лиц, имеющих право на защиту. Агентству LETA известно, что к делу причастны должностное лицо и работник и три представителя предприятия.

БПБК продолжает проводить расследование и закреплять полученные доказательства. Чтобы не мешать расследованию, ведомство более подробных комментариев не дает, в том числе еще неизвестно, применены ли и какие меры пресечения к причастным лицам.

Архив LETA свидетельствует, что это уже не первый случай, когда обнаружилась коррупция на Рижском Центральном рынке. Несколько лет назад уже были выявлены незаконные действия в связи с платой за торговые места. в конце 2023 года суд первой инстанции приговорил ряд бывших должностных лиц и сотрудников АО "Ригас Централтиргус" за присвоение и злоупотребление служебным положением к реальному и условному лишению свободы.