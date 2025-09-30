Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вдруг вы знаете? Руководство Центрального рынка просит помочь расследованию

© LETA 30 сентября, 2025 18:35

 Управляющий Рижским центральным рынком ООО "Rīgas nami" проведет внутреннее расследование в связи с возможными нарушениями на рынке, сообщила агентству ЛЕТА руководитель предприятия по корпоративной коммуникации и устойчивости Даце Прейса.

Как сообщалось, сегодня сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провели обыск в помещениях Рижского центрального рынка.

В распоряжении "Rīgas nami" нет более подробной информации о причинах и обстоятельствах обыска. Предприятие обратилось к БПБК с просьбой найти возможность сообщить о результатах расследования и подтвердило готовность сотрудничать с ответственными органами, чтобы как можно скорее выяснить все факты, связанные с произошедшим.

Правление и совет предприятия распорядились незамедлительно создать внутреннюю комиссию по расследованию и провести аудит.

"Коррупция и любые преступные нарушения на предприятии абсолютно недопустимы и не будут толерантны", - отметил председатель правления Rīgas namu Оярс Валкерс, добавив, что каждый сигнал о возможных нарушениях оценивается с самой высокой ответственностью.

Предприятие призывает каждого работника или делового партнера, имеющего информацию, которая может иметь значение в процессе расследования или указывающую на нарушения, использовать доступный на предприятии механизм поднятия тревоги или напрямую обратиться к руководству предприятия.

Как сообщили в БПБК, уголовно-процессуальные действия на Рижском центральном рынке ведутся в рамках уголовного процесса, который БПБК начало 10 сентября и по которому расследуется возможное получение взятки, пособничество в получении взятки, дача взятки и принятие неправомерной выгоды.

БПБК подозревает, что должностное лицо Рижского центрального рынка вместе с работником, возможно, принимали от предпринимателей взятки и противоправные выгоды, чтобы обеспечить предпринимателям конкретные торговые места на рынке.

К уголовному процессу привлечены пять лиц, имеющих право на защиту. Агентству LETA известно, что к делу причастны должностное лицо и работник и три представителя предприятия.

БПБК продолжает проводить расследование и закреплять полученные доказательства. Чтобы не мешать расследованию, ведомство более подробных комментариев не дает, в том числе еще неизвестно, применены ли и какие меры пресечения к причастным лицам.

Архив LETA свидетельствует, что это уже не первый случай, когда обнаружилась коррупция на Рижском Центральном рынке. Несколько лет назад уже были выявлены незаконные действия в связи с платой за торговые места. в конце 2023 года суд первой инстанции приговорил ряд бывших должностных лиц и сотрудников АО "Ригас Централтиргус" за присвоение и злоупотребление служебным положением к реальному и условному лишению свободы.

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

