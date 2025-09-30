Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

© LETA 30 сентября, 2025 20:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Согласно сообщению, в 2019 году литовский суд разрешил тайно копировать данные этого сервера, хотя, возможно, имелась неполная информация об операции, когда официальные лица предложили не раскрывать в запросе США о помощи, что сервером управляет ФБР.

Зашифрованная сеть обмена сообщениями Anom, которая обслуживает около 12 тысяч телефонов, была передана правоохранительными органами преступным синдикатам для отслеживания и связана с масштабной международной операцией «Троянский щит».

В её ходе правоохранительные органы в 2021 году провели около 700 обысков по всему миру и задержали более 800 подозреваемых, в основном членов крупных сетей наркоторговли и их сообщников.

Со ссылкой на решение Вильнюсского участкового суда, издание 15min сообщает, что данные о коммуникации Anom, работавшей с сервера в Шяуляй, в соответствии с запросом США об оказании правовой помощи копировались два-три раза в неделю и отправлялись в ФБР. Организаторы операции американцы передавали данные партнёрам в других странах.

После анализа электронных писем финские и немецкие СМИ сообщают, что осенью 2019 года США обратились к Литве с просьбой об оказании правовой помощи.

3 октября того же года судья Вильнюсского окружного суда подписала постановление, разрешающее сотрудникам Бюро криминальной полиции Литвы регулярно посещать помещения в Шяуляй, тайно делать копии сервера и отправлять информацию в ФБР.

По данным издания 15min, в санкции указывалось, что она применяется к серверу, используемому международными преступными организациями, но не упоминалось, что сервер контролируется правоохранительными органами, а данные поступали на него через зашифрованную коммуникационную платформу, созданную по инициативе ФБР.

По данным портала, опубликованная переписка свидетельствует о том, что изначально ФБР, возможно, обратилось к правоохранительным органам Литвы с более подробным запросом, указав, что Anom была создана по инициативе ФБР и что сервер платформы контролируется бюро, но по предложению литовских официальных лиц эта информация не была включена в окончательный запрос о правовой помощи.

ФБР подчеркнуло, что законность «Троянского щита» была гарантирована. Между тем Генеральная прокуратура сообщила изданию 15min, что не может более подробно комментировать роль литовских правоохранительных органов, поскольку они должны соблюдать обязательства по сохранению конфиденциальности перед партнёрами по операции.

Обновлено: 21:25 30.09.2025
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Sfera.lv 1 час назад
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
Bitnews.lv 1 час назад
Circle K открыла новую заправку на Краста улица в Риге
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: надо привыкать к хаосу в аэропортах
Sfera.lv 3 часа назад
Государство обязано защищать каждого человека от насилия
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: сухо и даже тепло
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: грипп прилетел…
Sfera.lv 7 часов назад
Дания: школа без смартфонов
Sfera.lv 9 часов назад

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Бизнес 20:21

Бизнес 0 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

