В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Согласно сообщению, в 2019 году литовский суд разрешил тайно копировать данные этого сервера, хотя, возможно, имелась неполная информация об операции, когда официальные лица предложили не раскрывать в запросе США о помощи, что сервером управляет ФБР.

Зашифрованная сеть обмена сообщениями Anom, которая обслуживает около 12 тысяч телефонов, была передана правоохранительными органами преступным синдикатам для отслеживания и связана с масштабной международной операцией «Троянский щит».

В её ходе правоохранительные органы в 2021 году провели около 700 обысков по всему миру и задержали более 800 подозреваемых, в основном членов крупных сетей наркоторговли и их сообщников.

Со ссылкой на решение Вильнюсского участкового суда, издание 15min сообщает, что данные о коммуникации Anom, работавшей с сервера в Шяуляй, в соответствии с запросом США об оказании правовой помощи копировались два-три раза в неделю и отправлялись в ФБР. Организаторы операции американцы передавали данные партнёрам в других странах.

После анализа электронных писем финские и немецкие СМИ сообщают, что осенью 2019 года США обратились к Литве с просьбой об оказании правовой помощи.

3 октября того же года судья Вильнюсского окружного суда подписала постановление, разрешающее сотрудникам Бюро криминальной полиции Литвы регулярно посещать помещения в Шяуляй, тайно делать копии сервера и отправлять информацию в ФБР.

По данным издания 15min, в санкции указывалось, что она применяется к серверу, используемому международными преступными организациями, но не упоминалось, что сервер контролируется правоохранительными органами, а данные поступали на него через зашифрованную коммуникационную платформу, созданную по инициативе ФБР.

По данным портала, опубликованная переписка свидетельствует о том, что изначально ФБР, возможно, обратилось к правоохранительным органам Литвы с более подробным запросом, указав, что Anom была создана по инициативе ФБР и что сервер платформы контролируется бюро, но по предложению литовских официальных лиц эта информация не была включена в окончательный запрос о правовой помощи.

ФБР подчеркнуло, что законность «Троянского щита» была гарантирована. Между тем Генеральная прокуратура сообщила изданию 15min, что не может более подробно комментировать роль литовских правоохранительных органов, поскольку они должны соблюдать обязательства по сохранению конфиденциальности перед партнёрами по операции.