Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Тестируя приложение, жители могут ознакомиться с его устройством, протестировать основные функции и предоставить отзывы, которые помогут улучшить реальную версию приложения.

Это первая тестовая версия приложения, где пользователи могут опробовать основные действия, как в реальном приложении. При этом часть часть видимых элементов пока является лишь визуальным изображением, помогающим понять общую структуру и дизайн.

Прототип даст представление о том, как в будущем жители смогут пользоваться важными государственными электронными услугами. Планируется, что начальная версия приложения обеспечит доступ к сообщениям электронной почты, позволит быстрее подключиться к наиболее часто используемым электронным услугам, управлять профилем и полномочиями пользователя. Пользователи также будут получать уведомления о важных событиях, например, о полученном по электронной почте сообщении или изменениях в полномочиях.

В агентстве отмечают, что использованные при разработке прототипа цвета отличаются от цветов на портале Latvija.gov.lv, поскольку в будущем дизайн портала планируется изменить, одновременно оптимизировав его функциональность.

Отзывы пользователей будут учтены при разработке окончательного варианта приложения.

Отзывы о прототипе можно отправлять до 11 октября этого года. Тестирование прототипа и анализ общественного мнения продолжатся до момента, когда начнется разработка приложения - предположительно в следующем году.

Прототип приложения создан на основе оценки функциональности действующего портала, изучения рынка, опросов и дискуссий в фокус-группах с различными группами общества.