Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

В Латвии плата за пользование дорогами применяется к грузовым транспортным средствам полной массой более 3 тонн, которые передвигаются по государственным главным и региональным автодорогам. Доходы от ALN направляются на содержание и развитие государственных дорог.

Повышение ставок призвано обеспечить более справедливое участие в покрытии расходов на инфраструктуру: чем больше нагрузка транспортного средства на дороги, тем выше должен быть соответствующий платёж. Одновременно повышенные тарифы будут служить инструментом для внедрения более экологичной и эффективной логистики, стимулируя переход на комбинированные виды перевозок или использование железной дороги там, где это возможно.

Изменения в законе также предусматривают освобождение от ALN для транспортных средств с нулевыми выбросами. Такой подход станет дополнительным стимулом для перевозчиков инвестировать в экологически чистые технологии и ускорит переход к более климатически нейтральному автопарку в соответствии с Европейским зелёным курсом.

Помимо повышения ставок ALN, уточняется и список дорог, на которые будет распространяться данная плата. Это позволит исключить возможность уклонения от её уплаты за счёт выбора маршрутов, которые сейчас находятся вне зоны действия.

Кроме того, ALN будет применяться ко всем участкам дорог, ведущим к пунктам пропуска через границу в Терехово, Гребнево и Патерниекос. Это обеспечит юридическое действие сбора на всём расстоянии до государственной границы и позволит Пограничной охране полноценно и законно контролировать его уплату в этих пунктах пересечения внешней границы. Такой подход повысит эффективность взимания платы и обеспечит равные условия для всех пользователей дорог, независимо от выбранного маршрута.

Внесённые поправки в закон — повышение ставок и расширение сети платных дорог — соответствуют как установкам Европейской комиссии о принципе оплаты использования дорог, так и рекомендациям ОЭСР по справедливому финансированию их содержания. Изменения согласованы со Стратегией устойчивого развития Латвии до 2030 года и Национальным планом в области энергетики и климата.