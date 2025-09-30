NA считает, что в сфере миграции необходимы изменения нормативных актов и введение квот. Об этом в передаче TV24 “Preses klubs” говорила поэтесса, лидер движения дерусификации и ныне депутат Рижской думы (NA) Лиана Ланга. Она подчеркнула, что важно оценить деятельность и роль вузов в этом процессе.

«Мы должны проанализировать, сколько у нас в Латвии вузов и чем они конкретно занимаются», — сказала Ланга.

Она также выразила обеспокоенность тем, как высшие учебные заведения используются в миграционном контексте. «У меня есть информация, что там просто дважды в год прокручиваются деньги мигрантов. Я не изучала этот вопрос глубоко, но считаю, что должна быть какая-то институция, которая анализирует — каким образом, сколько и зачем это происходит. Я согласна с тем, что в учебных заведениях необходимы квоты», — отметила депутат.

Ранее сообщалось, что 25 сентября в Риге начались рейды по поимке нелегальных мигрантов, инициированные политиком. Как сообщил на пресс-конференции в среду вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, это не будет разовой акцией, а станет регулярной и систематической работой. Он призвал рижан, у которых есть информация или подозрения о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать об этом Рижской муниципальной полиции. По его словам Ратниекса, необходимо, чтобы все мигранты, прибывающие в Латвию, впоследствии её покидали: рабочий после выполнения работы, студент — если прекращает обучение.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс подчеркнул, что главная задача полиции — обеспечение общественного порядка и безопасности. Перед началом работы с нелегальными иммигрантами полиция встретилась с компетентными учреждениями, обсудила алгоритмы действий, а также призвала районные объединения предоставлять информацию о возможных местах пребывания «нелегалов».

Лукас отметил, что Рижская муниципальная полиция не будет останавливать людей на улицах и требовать документы у туристов. Вместо этого будут проверяться места возможного скопления нелегальных мигрантов и лица, которые могут находиться в Латвии незаконно.

Ранее сообщилось, что с начала этого года Рижская муниципальная полиция задержала и передала Госпогране службе 22 человека. В прошлом году было задержано 23 человека, а в 2023 году — 24 человека.

Тем временем начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуйатс ранее отмечал, что Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице.

Хотя в этом году в Риге муниципальная полиция задержала 22 нелегальных мигранта, Пуйатs обратил внимание на то, что это незначительная часть от количества мигрантов, задержанных в других регионах страны, или тех, кому пограничники не позволили пересечь латвийско-белорусскую границу.