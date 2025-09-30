Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

«Я не изучала глубоко, но считаю»: Ланга поддерживает квоты для мигрантов (1)

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 20:09

Важно 1 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA) на пресс-конференции заявил, что Национальное объединение продолжит работу над ограничением легальной миграции. По его мнению, необходимо достичь такой ситуации, когда все мигранты, прибывающие в Латвию, через определённое время также покидают страну: если приезжает рабочий, то после выполнения работы он должен уехать, а если студент прекращает обучение, то и он обязан покинуть страну.

NA считает, что в сфере миграции необходимы изменения нормативных актов и введение квот. Об этом в передаче TV24 “Preses klubs” говорила поэтесса, лидер движения дерусификации и ныне депутат Рижской думы (NA) Лиана Ланга. Она подчеркнула, что важно оценить деятельность и роль вузов в этом процессе.

«Мы должны проанализировать, сколько у нас в Латвии вузов и чем они конкретно занимаются», — сказала Ланга.

Она также выразила обеспокоенность тем, как высшие учебные заведения используются в миграционном контексте. «У меня есть информация, что там просто дважды в год прокручиваются деньги мигрантов. Я не изучала этот вопрос глубоко, но считаю, что должна быть какая-то институция, которая анализирует — каким образом, сколько и зачем это происходит. Я согласна с тем, что в учебных заведениях необходимы квоты», — отметила депутат.

Ранее сообщалось, что 25 сентября в Риге начались рейды по поимке нелегальных мигрантов, инициированные политиком. Как сообщил на пресс-конференции в среду вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, это не будет разовой акцией, а станет регулярной и систематической работой. Он призвал рижан, у которых есть информация или подозрения о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать об этом Рижской муниципальной полиции. По его словам Ратниекса, необходимо, чтобы все мигранты, прибывающие в Латвию, впоследствии её покидали: рабочий после выполнения работы, студент — если прекращает обучение.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс подчеркнул, что главная задача полиции — обеспечение общественного порядка и безопасности. Перед началом работы с нелегальными иммигрантами полиция встретилась с компетентными учреждениями, обсудила алгоритмы действий, а также призвала районные объединения предоставлять информацию о возможных местах пребывания «нелегалов».

Лукас отметил, что Рижская муниципальная полиция не будет останавливать людей на улицах и требовать документы у туристов. Вместо этого будут проверяться места возможного скопления нелегальных мигрантов и лица, которые могут находиться в Латвии незаконно.

Ранее сообщилось, что с начала этого года Рижская муниципальная полиция задержала и передала Госпогране службе 22 человека. В прошлом году было задержано 23 человека, а в 2023 году — 24 человека.

Тем временем начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуйатс ранее отмечал, что Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице.

Хотя в этом году в Риге муниципальная полиция задержала 22 нелегальных мигранта, Пуйатs обратил внимание на то, что это незначительная часть от количества мигрантов, задержанных в других регионах страны, или тех, кому пограничники не позволили пересечь латвийско-белорусскую границу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:25 30.09.2025
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Sfera.lv 1 час назад
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
Bitnews.lv 1 час назад
«Rīgas namu pārvaldnieks» начинает отопительный сезон в управляемых домах
Bitnews.lv 2 часа назад
Circle K открыла новую заправку на Краста улица в Риге
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: картофелеводы на грани разорения
Sfera.lv 3 часа назад
ЕС: надо привыкать к хаосу в аэропортах
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: растут налоги на азарт
Sfera.lv 3 часа назад
В Латвии врачи хотят получать на тысячу евро больше
Bitnews.lv 4 часа назад

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше? (1)

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру (1)

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 1 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия» (1)

Важно 20:32

Важно 1 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг (1)

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 1 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей? (1)

Важно 20:26

Важно 1 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica (1)

Бизнес 20:21

Бизнес 1 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Читать