Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Как сообщается, основные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства внедрить управление изменениями, недостаточными знаниями учителей о работе в лингвистически неоднородной среде, постоянными вакансиями педагогического и вспомогательного персонала, а также недостаточным внедрением компетентностного подхода.

Учебным заведениям сложно создать латышскую среду, поскольку одних уроков латышского языка недостаточно для изучения языка. Необходимо повседневное общение на латышском языке между учителями, учениками и родителями, а также учебные материалы, способствующие развитию языковых навыков, отмечает IKVD.

Наблюдения IKVD показывают, что только 10 % учебных заведений приспосабливают свои программы к реальному уровню владения латышским языком, а 80 % уроков не используют эффективные методы развития языка, такие как групповая и парная работа. Наблюдения за уроками по-прежнему показывают, что некоторые учителя, для которых латышский язык не является родным, испытывают трудности с выражением и допускают языковые ошибки.

Это влияет на общую образовательную среду, на восприятие учителями поддержки, которую нужно оказывать детям и подросткам, и на неформальное общение вне уроков, отмечают в службе.

В докладе также делается вывод о том, что учебные заведения для меньшинств фактически не полностью перешли на компетентностный подход, поэтому учебный процесс лишь частично отвечает показателям современного и эффективного урока, а также интересам и потребностям учащихся.

Большинство посещенных учебных заведений подтвердили, что у них есть необходимые ресурсы для осуществления перехода на преподавание исключительно на латышском языке. В 2024/2025 учебном году из государственного бюджета образовательным учреждениям было выделено дополнительно 2,04 миллиона евро на привлечение ассистентов преподавателей, логопедов и языковых терапевтов, а также учителей групп продленного дня. Агентство латышского языка предлагает широкий спектр методических инструментов для учителей, работающих в лингвистически неоднородной среде, а также мероприятия по развитию профессиональных компетенций учителей.