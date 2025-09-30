Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

30 сентября, 2025

LETA

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Как сообщается, основные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства внедрить управление изменениями, недостаточными знаниями учителей о работе в лингвистически неоднородной среде, постоянными вакансиями педагогического и вспомогательного персонала, а также недостаточным внедрением компетентностного подхода.

Учебным заведениям сложно создать латышскую среду, поскольку одних уроков латышского языка недостаточно для изучения языка. Необходимо повседневное общение на латышском языке между учителями, учениками и родителями, а также учебные материалы, способствующие развитию языковых навыков, отмечает IKVD.

Наблюдения IKVD показывают, что только 10 % учебных заведений приспосабливают свои программы к реальному уровню владения латышским языком, а 80 % уроков не используют эффективные методы развития языка, такие как групповая и парная работа. Наблюдения за уроками по-прежнему показывают, что некоторые учителя, для которых латышский язык не является родным, испытывают трудности с выражением и допускают языковые ошибки.

Это влияет на общую образовательную среду, на восприятие учителями поддержки, которую нужно оказывать детям и подросткам, и на неформальное общение вне уроков, отмечают в службе.

В докладе также делается вывод о том, что учебные заведения для меньшинств фактически не полностью перешли на компетентностный подход, поэтому учебный процесс лишь частично отвечает показателям современного и эффективного урока, а также интересам и потребностям учащихся.

Большинство посещенных учебных заведений подтвердили, что у них есть необходимые ресурсы для осуществления перехода на преподавание исключительно на латышском языке. В 2024/2025 учебном году из государственного бюджета образовательным учреждениям было выделено дополнительно 2,04 миллиона евро на привлечение ассистентов преподавателей, логопедов и языковых терапевтов, а также учителей групп продленного дня. Агентство латышского языка предлагает широкий спектр методических инструментов для учителей, работающих в лингвистически неоднородной среде, а также мероприятия по развитию профессиональных компетенций учителей.

30.09.2025
Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

