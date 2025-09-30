Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

30 сентября, 2025

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Мнения в обществе разделились: одни считают, что деньги потрачены совершенно необоснованно и их следовало бы направить на другие нужды, тогда как другие уверены, что популяцию медведей необходимо контролировать для всеобщей безопасности.

Примеры комментариев пользователей:

Хайнрихс: «Около 1300 евро на одного медведя — живём хорошо, денег хватает на всякие занятия. Напомню, что при рождении ребёнка государство даст сумму вдвое меньшую, чем на мониторинг одного медведя. На что ещё можно занимать?»
Андрис: «Вы бы сами бесплатно всё делали? Чтобы наблюдать за медведем, кто-то должен жертвовать своим временем, которое можно потратить на другие дела».
Илзе: «Но примерно понимаете, что в сельской местности это становится серьёзной проблемой, так как их популяция растёт, люди боятся за себя и за домашний скот. Важно начать серьёзное исследование, чтобы понять, сколько их вообще. Вопрос по цене, но, наверное, кто-то сможет дешевле».

Пользователь под ником Priviliģētais интересуется: «7,4 тыс. в месяц… Интересно, входит ли сюда страховка жизни или только кроссовки Nike, чтобы быстро убежать? Или там только собирать медвежьи экскременты, считать и взвешивать?»
Лиене: «Хорошо, что ещё пчёл не начали мониторить и считать, но не удивлюсь, если и на это потратят деньги, чтобы их просто «выколотить»».
Артурс: «Либо коррупция, либо некомпетентность, других вариантов нет для такой госзакупки — наблюдать медведя три года за 170 000+НДС».

Общественные обсуждения демонстрируют противоречивое отношение к расходованию средств на экологический мониторинг и ставят под вопрос целесообразность выделенной суммы.

30.09.2025
Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

