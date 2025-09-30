«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Мнения в обществе разделились: одни считают, что деньги потрачены совершенно необоснованно и их следовало бы направить на другие нужды, тогда как другие уверены, что популяцию медведей необходимо контролировать для всеобщей безопасности.

Примеры комментариев пользователей:

Хайнрихс: «Около 1300 евро на одного медведя — живём хорошо, денег хватает на всякие занятия. Напомню, что при рождении ребёнка государство даст сумму вдвое меньшую, чем на мониторинг одного медведя. На что ещё можно занимать?»

Андрис: «Вы бы сами бесплатно всё делали? Чтобы наблюдать за медведем, кто-то должен жертвовать своим временем, которое можно потратить на другие дела».

Илзе: «Но примерно понимаете, что в сельской местности это становится серьёзной проблемой, так как их популяция растёт, люди боятся за себя и за домашний скот. Важно начать серьёзное исследование, чтобы понять, сколько их вообще. Вопрос по цене, но, наверное, кто-то сможет дешевле».

Пользователь под ником Priviliģētais интересуется: «7,4 тыс. в месяц… Интересно, входит ли сюда страховка жизни или только кроссовки Nike, чтобы быстро убежать? Или там только собирать медвежьи экскременты, считать и взвешивать?»

Лиене: «Хорошо, что ещё пчёл не начали мониторить и считать, но не удивлюсь, если и на это потратят деньги, чтобы их просто «выколотить»».

Артурс: «Либо коррупция, либо некомпетентность, других вариантов нет для такой госзакупки — наблюдать медведя три года за 170 000+НДС».

Общественные обсуждения демонстрируют противоречивое отношение к расходованию средств на экологический мониторинг и ставят под вопрос целесообразность выделенной суммы.