Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

750 евро в день: банк ограничивает снятие наличных с карты

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 18:42

Важно 0 комментариев

Многие клиенты Swedbank, получившие сообщение от банка о планируемых изменениях, оказались в замешательстве.

«Мы заметили, что к вашей платёжной карте Swedbank привязан высокий лимит на снятие наличных. Чтобы снизить риски, мы корректируем лимиты по картам для снятия наличных в банкоматах в соответствии с привычками клиентов. Если вы не согласны с этими изменениями, можете отказаться их принимать и бесплатно расторгнуть договор по дебетовой карте», — такие SMS получили многие клиенты банка.

Согласно планируемым изменениям, с 20 ноября снять наличными будет можно не более 750 евро. Банк объясняет это заботой о безопасности клиентов: если мошенник получит доступ к карте или счёту, то при высоком лимите он сможет похитить гораздо больше денег.

Если же клиент считает, что лимит в 750 евро в день слишком мал и не согласен с изменениями, он имеет право расторгнуть договор по дебетовой карте с банком.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:25 30.09.2025
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Sfera.lv 1 час назад
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
Bitnews.lv 1 час назад
«Rīgas namu pārvaldnieks» начинает отопительный сезон в управляемых домах
Bitnews.lv 1 час назад
Треть школ испытывает трудности при обучении на латышском языке
Bitnews.lv 4 часа назад
Дорогу не построили — закупаем поезда
Bitnews.lv 4 часа назад
ЕС: грамотность надо повысить — финансовую
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: вышла коллаборация Latvijas pasts и больницы Страдыня
Sfera.lv 8 часов назад
Дания: школа без смартфонов
Sfera.lv 9 часов назад

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Бизнес 20:21

Бизнес 0 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Читать