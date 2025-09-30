750 евро в день: банк ограничивает снятие наличных с карты

«Мы заметили, что к вашей платёжной карте Swedbank привязан высокий лимит на снятие наличных. Чтобы снизить риски, мы корректируем лимиты по картам для снятия наличных в банкоматах в соответствии с привычками клиентов. Если вы не согласны с этими изменениями, можете отказаться их принимать и бесплатно расторгнуть договор по дебетовой карте», — такие SMS получили многие клиенты банка.

Согласно планируемым изменениям, с 20 ноября снять наличными будет можно не более 750 евро. Банк объясняет это заботой о безопасности клиентов: если мошенник получит доступ к карте или счёту, то при высоком лимите он сможет похитить гораздо больше денег.

Если же клиент считает, что лимит в 750 евро в день слишком мал и не согласен с изменениями, он имеет право расторгнуть договор по дебетовой карте с банком.