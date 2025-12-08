- Самая могучая военная организация - НАТО - стала тихой и незаметной. Что произошло?

- Был сильный шок, когда со стороны Вашингтона появился план, как урегулировать военный вопрос, в котором говорилось, что США могут стать посредником между НАТО и Россией. Многие этот момент пропустили, но многие восприняли очень чувствительно.

- Почему?

- Потому что США не могут быть посредником между собой и Россией, потому что США в НАТО. Тогда это означает, что США дистанцируются. Генсек НАТО может и имеет право высказывать то, что говорят ему страны-участницы. Многие обращались к нему с просьбой об интервью, но должны быть большая автономия и желание лидера, чтобы сказать нечто, не согласованное с США и некоторыми другими большими странами. Это может быть одной из причин, почему эта организация кажется тихой, ведь генсек НАТО руководит собранием общих интересов.

- Теоретически это понятно. Но люди удивлены тем, что НАТО молчит.

- С НАТО есть большая проблема: многие ставят под сомнение желание США участвовать в решении вопросов европейской безопасности. На то есть объективные и субъективные причины. Объективно есть вопрос: почему США должны финансировать европейскую безопасность, если у Европы так много денег? Европа - это 17% от глобальной экономики, а Россия - 3%. Так почему же Европе нужна поддержка от Америки? Финансируйте сами.

Второй факт - США по большому счёту прекратили финансировать Украину в этой войне. Хорошо, мы можем говорить о некоторых менее известных деталях, об обмене информацией или чём-то в этом роде, но финансы из США более не поступают. Если США говорят о поддержке Украины, то это продажа оружия Европе - мол, продавайте его Украине или девайте, куда хотите. Это бизнес-проект. Так что в Европе никто по-настоящему не готов поднять и дальше нести эту тяжесть.

- Но есть ведь замороженные русские деньги, которые можно было бы использовать в военных целях, на благо Украины.

- Бельгия, где эти деньги находятся, боится их отдавать, поскольку Россия грозит ужасными бедами. Фон дер Ляйен высказала решение уйти от российской нефти, но это касается только 2027 года.

- Почему же так скоро? Можно было бы решить отказаться от российской нефти, скажем, в 2057-м.

- Это преподносится как большой успех. Так что в Европе - вакуум власти, лидеров нет. И Латвия вряд ли может в этом случае взять на себя руководство всей Европой.

- А вы видите в Европе лидера, который мог бы сказать: будет так, как я говорю?

- Германский канцлер Фридрих Мерц был бы способен это сделать.

- Он в пятницу отправился в Брюссель, чтобы обсудить намерение Еврокомиссии использовать замороженные российские государственные активы для финансирования обороны Украины. Лидеры ЕС планирую обсудить этот вопрос 18 декабря, и решение будет важным, с учётом ожидаемых финансовых трудностей Украины весной следующего года.

- Но проблема в его коалиции. У него, консервативного политика, в известной мере связаны руки. В его коалиции есть социал-демократы, и это проблема. Если мы посмотрим на наше приграничье, то классический ответ таков: делаем, что можем, говорим со всеми, пытаемся убедить американцев и прочих, так как американцы были нашими главными союзниками. Второе - надо пытаться разговаривать со всеми странами, у которых есть возможности, с Великобританией и Германией. Их государственные мужи говорят примерно так же, как и я. И мы должны максимально быстро и эффективно развивать отношения с Финляндией и Польшей, фактически со всем регионом Балтийского моря.

Мы находимся в ситуации, которая значительно лучше, по сравнению с 1939 годом, когда каждая страна продвигала свой нейтралитет. Не так плохо, как было, когда мы утратили своё государство. Но и не хорошо.

- Плохо становится из-за выдающихся способностей России продвигать пропаганду и лгать.

- Российская пропаганда массивна, и нам трудно что-то противопоставить в психологических операциях. За десятки лет Россия внедрилась очень глубоко во многие западные общества, и теперь Россия делает то же самое, что и во время холодной войны, но теперь - эффективнее. Запад к этому не готовился. Теперь все российские ресурсы используются для того, чтобы поляризовать, запугать западное общество, повлиять на него.

- Нельзя исключить влияние ИИ на всю эту ядовитую кашу.

- Он играет огромную роль. И в связи, и в военных технологиях. Те, у кого будет ИИ, станут победителями. Европа не так сильна. А тут ещё и эта климатическая политика! Вся Европа даёт лишь 6% от общемирового загрязнения. Хоть растянись, хоть сожмись, ничего не изменится!

- Да ведь каждый идиот это понимает.

- Может, идиот-то и понимает, но всё чиновничество заинтересовано "не понимать". Когда корабль лёг на курс, изменить его трудно. В развитии ИИ мы, Европа, глобально отстаём, потому что занимаемся менее важными вещами.

- Правда ли, что Кремль подавил атаку на страны НАТО?

- Мы не можем этого утверждать, но с учётом того, что Кремль считает Европу и НАТО главными оппонентами, думаю, что главные военные планы России - и при СССР, и теперь - связаны с военными действиями против Запада. Русские видят войну в Украине как и войну с Западом. Но мы уже в состоянии войны с Россией. Это такая невидимая, гибридная война. И это точно не мир.

- И Россия могла бы начать свою войну именно с Латвии?

- Это уже реальная война, которая, может быть, не проявляется во всех формах. Неизвестно, с Латвии, Молдовы или Польши может начаться война в разных формах. Но вся стратегия безопасности и обороны Латвии должна быть подчинена наихудшим из возможных сценариев. Если кто-то скажет "нет, Латвия не в первом ряду", то это не будет причиной, чтобы расслабиться.

- Гибридные атаки - дроны, воздушные шары и тому подобные инструменты - означают, что русские нас тестируют?

- Да, русские нас тестируют, они смотрят, как долго мы будем это терпеть. Когда они увидят, что наша реакция неадекватна и слаба, они поймут, что можно идти дальше.

- Наша реакция в самом деле никакая.

- Именно так.

- А что делать?

- Надо менять реакцию, но это не только в руках Латвии. Это в руках и НАТО, и отдельных стран-участниц. Это требует более серьёзной подготовки в дружественных нам странах альянса, более сильного политического лидерства, которого у Европы нет. Лидером, реагирующим адекватно, является глава МИД Польши Радослав Сикорский. Но и в руках Польши тоже не всё. Единое понимание безопасности имеется у стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, у Германии тоже.

- Возможно ли стопроцентно защитить воздушное пространство? Об этом говорится постоянно.

- Стопроцентно защитить не может никто и никогда. Конечно, есть много способов это делать. И было бы наивно думать, что Латвия это могла бы. Но вопрос в том, всё ли мы сделали полностью, чтобы подготовиться к таким сценариям. Ответ - нет. Потому что в нашей стране часто не хватает эффективной решимости в связи с вооружёнными силами, с подготовкой военной промышленности, с закупками. Мы вышли из Оттавской конвенции, нам надо начинать выпускать мины здесь, в Латвии. Надо думать о минировании отдельных территорий уже сейчас. Надо закупать все виды оружия, закупать стратегические резервы, дроны, обучать пилотов дронов. Всё это в планах вроде бы есть...

- В том-то и дело, что только в планах.

- Такое ощущение, что мы не прекращаем топтаться на месте. У меня всегда наготове вопрос: если бы мы знали, что враг на нас нападёт через полгода-год, будет ли ответ - ну мы тогда как следует рванём! Чего мы ждём? Нам надо действовать сейчас! Одними декларациями и заявлениями о солидарности мы Россию остановить не сможем.

- Давайте уточним вопрос и ответ, высказанные в начале. Пытаются ли США отмежеваться от НАТО?

- Очень многие сигналы, поступающие из США, свидетельствуют о том, что США уже не являются солидарным партнёром по безопасности и гарантом для европейского континента. Конечно, я разговаривал с конгрессменами, должностными лицами, понимающими ситуацию, и эти сигналы не дают однозначного подтверждения, что в трудный момент мы можем положиться на необходимую поддержку.

- Так что, 5-я статья не действует?

- Мы видим отношение к Украине. Действует ли 5-я статья, мы стопроцентно узнаем лишь тогда, когда её нужно будет задействовать. Будут страны, на которые мы можем положиться.

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн.

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются до сих пор.