Сокращение расходов: с госслужбы уйдут около 800 человек

«Правительство начало очень серьёзную программу сокращения расходов — в бюджете на ближайшие три года затраты будут уменьшены на 814 миллионов евро, это очень крупные суммы. (…) Министерство финансов также сократило свои расходы на 17 миллионов евро, к сожалению, это приведёт к сокращению 400 сотрудников в Службе Госдоходов (СГД). Это довольно серьёзно, ведь за этим стоят 400 семей. Эти меры изначально планировались именно в рамках программы экономии. В целом, если я правильно помню, из государственного сектора уйдут около 800 человек», — заявил министр финансов Арвилс Ашераденс (JV) в интервью программе TV3 «900 секунд».

Предполагается, что проект государственного бюджета и его рамки будут утверждены Кабинетом министров 14 октября. В Сейм пакет законопроектов о бюджете планируется внести 15 октября.