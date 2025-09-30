Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Заводы по сжиганию отходов в черте города: угроза и для Латвии

30 сентября, 2025

Мнения

Более 150 экологических и общественных организаций Европы направили письмо Европейской комиссии и национальным парламентам, включая латвийский, с требованием ввести общеевропейский мораторий на строительство новых заводов по сжиганию отходов. Актуальна эта проблема и для Латвии - в ближайшее время у нас планируется запустить аж 4 таких "станций регенерации" рядом с крупными городами.

Авторы обращения, подготовленного инициативой Zero Waste Europe, указывают, что мощностей для сжигания в ЕС уже слишком много. Чтобы загружать заводы, страны нередко уничтожают отходы, которые можно было бы переработать, или даже ввозят их из-за границы.

В Латвии проекты новых мусоросжигательных заводов планируются в Вентспилсе, Ропажском и Саласпилсском краях, а также в Риге на улице Крустпилс.

«У Латвии есть возможность учиться на чужих ошибках — не строить новые заводы по сжиганию отходов, а использовать уже существующие возможности и параллельно сосредоточиться на сокращении отходов и их предотвращении. В интересах общества больше внимания нужно уделять уменьшению упаковки, переработке и удобной утилизации биоотходов, а не возводить загрязняющие установки. Мы уже достигли очень хороших результатов, и, немного постаравшись, сможем добиться еще большего. Нам не нужны новые заводы», — говорит Майя Крастиня, координатор политики Zero Waste Latvija.

«Мусоросжигательные заводы, изысканно называемые “станциями по регенерации”, — это не будущее, а ошибка прошлого и источник прибыли для бизнеса. Они означают огромные выбросы, риски для здоровья и длительную зависимость от загрязняющих объектов на десятилетия вперед», — подчеркивает Сигита Вейде, член правления общества Vides sardze.

Хотя объем мусора во многих странах растет, реализация целей ЕС по сокращению отходов и развитию переработки гарантирует достаточную загрузку существующих предприятий и без новых проектов. При этом ежегодно до 16 млн тонн золы и других опасных остатков от сжигания всё равно отправляется на полигоны.

Организации предупреждают: новые заводы «зацементируют» модель обращения с отходами, основанную на сжигании, что несёт риски для природы и здоровья. Несмотря на современные фильтры, исследования подтверждают, что мусоросжигание связано с выбросами токсинов — диоксинов, тяжёлых металлов и PFAS, которые находят в почве, продуктах питания и организме человека. Эти вещества ассоциируются с онкологическими заболеваниями, нарушением иммунитета и развития.

Обновлено: 21:25 30.09.2025
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
«Rīgas namu pārvaldnieks» начинает отопительный сезон в управляемых домах
Для жителей Латвии временно ограничат использование e-рецептов за границей
Латвия: картофелеводы на грани разорения
ЕС: надо привыкать к хаосу в аэропортах
ЕС: грамотность надо повысить — финансовую
Латвия: грипп прилетел…
Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

