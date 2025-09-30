Заводы по сжиганию отходов в черте города: угроза и для Латвии

Авторы обращения, подготовленного инициативой Zero Waste Europe, указывают, что мощностей для сжигания в ЕС уже слишком много. Чтобы загружать заводы, страны нередко уничтожают отходы, которые можно было бы переработать, или даже ввозят их из-за границы.

В Латвии проекты новых мусоросжигательных заводов планируются в Вентспилсе, Ропажском и Саласпилсском краях, а также в Риге на улице Крустпилс.

«У Латвии есть возможность учиться на чужих ошибках — не строить новые заводы по сжиганию отходов, а использовать уже существующие возможности и параллельно сосредоточиться на сокращении отходов и их предотвращении. В интересах общества больше внимания нужно уделять уменьшению упаковки, переработке и удобной утилизации биоотходов, а не возводить загрязняющие установки. Мы уже достигли очень хороших результатов, и, немного постаравшись, сможем добиться еще большего. Нам не нужны новые заводы», — говорит Майя Крастиня, координатор политики Zero Waste Latvija.

«Мусоросжигательные заводы, изысканно называемые “станциями по регенерации”, — это не будущее, а ошибка прошлого и источник прибыли для бизнеса. Они означают огромные выбросы, риски для здоровья и длительную зависимость от загрязняющих объектов на десятилетия вперед», — подчеркивает Сигита Вейде, член правления общества Vides sardze.

Хотя объем мусора во многих странах растет, реализация целей ЕС по сокращению отходов и развитию переработки гарантирует достаточную загрузку существующих предприятий и без новых проектов. При этом ежегодно до 16 млн тонн золы и других опасных остатков от сжигания всё равно отправляется на полигоны.

Организации предупреждают: новые заводы «зацементируют» модель обращения с отходами, основанную на сжигании, что несёт риски для природы и здоровья. Несмотря на современные фильтры, исследования подтверждают, что мусоросжигание связано с выбросами токсинов — диоксинов, тяжёлых металлов и PFAS, которые находят в почве, продуктах питания и организме человека. Эти вещества ассоциируются с онкологическими заболеваниями, нарушением иммунитета и развития.