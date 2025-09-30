Поссорился с девушкой и на полном ходу врезался в дерево: тяжелая авария

Молодого человека без сознания доставили в больницу. Врачи отмечают, что его состояние остаётся тяжёлым, и в ближайшее время пациенту предстоит операция. Несмотря на то что водитель был пристёгнут ремнём безопасности, сила удара была настолько мощной, что избежать серьёзных травм не удалось.

Как сообщает передача “Degpunktā” телеканала TV3, знакомые пострадавшего утверждают, что в тот день он поссорился со своей девушкой, находился в подавленном состоянии и распивал алкоголь. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили бутылку крепкого спиртного, что усилило подозрения о возможном вождении в нетрезвом виде.

Правоохранительные органы уже возбудили административное производство, и сейчас проводится экспертиза, которая должна показать, находился ли водитель за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.