Поссорился с девушкой и на полном ходу врезался в дерево: тяжелая авария

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 18:08

В воскресенье, 26 сентября, в Лиепе (Цесисский край) произошла серьёзная авария с участием автомобиля BMW. По данным полиции, 22-летний водитель, двигаясь на высокой скорости, на повороте задел встречный автомобиль, после чего потерял управление и на полном ходу врезался в придорожное дерево. От удара машина получила сильные повреждения, практически превратившись в груду металла.

Молодого человека без сознания доставили в больницу. Врачи отмечают, что его состояние остаётся тяжёлым, и в ближайшее время пациенту предстоит операция. Несмотря на то что водитель был пристёгнут ремнём безопасности, сила удара была настолько мощной, что избежать серьёзных травм не удалось.

Как сообщает передача “Degpunktā” телеканала TV3, знакомые пострадавшего утверждают, что в тот день он поссорился со своей девушкой, находился в подавленном состоянии и распивал алкоголь. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили бутылку крепкого спиртного, что усилило подозрения о возможном вождении в нетрезвом виде.

Правоохранительные органы уже возбудили административное производство, и сейчас проводится экспертиза, которая должна показать, находился ли водитель за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

