Мучения для стариков, а не помощь: Агита — об электронном подписании документов

Жительница Латвии Агита Брикмане поделилась в Фейсбуке рассказом о ситуации, которая сложилась у её пожилой мамы. Женщина хотела воспользоваться возможностью подписать документ с помощью eID-карты, но вот что из этого вышло:

-Сегодня я реально в ярости! Я помогла своей маме-пенсионерке электронно подписать документ с помощью её eID-карты. И как вы думаете, у меня получилось? Нет! Ни один из введённых с конверта кодов не был распознан как действительный. Все были заблокированы!

Поэтому маме нужно снова идти в отделение PMLP (а ей сложно передвигаться), снова платить 5 евро, чтобы получить новые коды для использования карты eID для подписей.

-Правильно ли я понимаю, что теперь у мамы есть полное право подать иск против Латвийского государства в Европейский суд, поскольку государство не предоставило ей возможности электронной подписи с действующей картой eID, присвоенными кодами и считывателем карт?, - задается вопросом Агита.

Комментаторы живо откликнулись на пост. В большинстве женщину поддержали, признав процедуру подписания с помощью eID сложной и даже недоступной пожилым людям. И не только пожилым.

-Согласен, что это не круто задумано. О пожилых людях не подумали. О тех, кто не пользуется смартфонами или компьютерами. И о тех, у кого нет близких. В общем, второй человек (будь то дочь, внучка и т.д.) не должен быть вовлечён, потому что коды и всё такое — это всё равно личное дело. Поэтому не существует системы, которая обеспечивала бы конфиденциальность и позволяла бы пожилым людям справляться самостоятельно. Плюс, конечно, у некоторых людей возникают проблемы с этой системой.

-И нам всё равно придётся судиться, потому что инструкции по применению не все переведены на понятный латышский, а на какой-то гибрид латышского и английского. И где же инструкция на простом языке, чтобы пенсионеры понимали жаргон, на котором говорят производители удостоверений личности?

-Получение новых кодов доступа (PIN, PUK) бесплатно, за исключением расходов на проезд. Впервые слышу о выдаче недействительных кодов, хотя я помог зарегистрировать n-ное количество электронных подписей.

Может быть, вам проще заказать мобильную электронную подпись? Тогда вам не придётся никуда ехать, договор доставят вам домой.

В итоге женщине предложили написать письмо в Минюст, в ведении которого находится PMLP.Комментаторы сетовали на то, что в системе давно пора навести порядок, иначе это похоже не на помощь старикам, а на террор.