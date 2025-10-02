Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мучения для стариков, а не помощь: Агита — об электронном подписании документов

Редакция PRESS 2 октября, 2025 10:03

Для кого придумана эта система с электронной подписью на документе с помощью eID-карты - таким вопросом задалась в соцсетях Агита после того, как её мама-пенсионерка на себе испытала это новшество...Вместо удобства - лишняя нервотрепка, хлопоты и трата денег...

Жительница Латвии Агита Брикмане поделилась в Фейсбуке рассказом о ситуации, которая сложилась у её пожилой мамы. Женщина хотела воспользоваться возможностью подписать документ с помощью eID-карты, но вот что из этого вышло:

-Сегодня я реально в ярости! Я помогла своей маме-пенсионерке электронно подписать документ с помощью её eID-карты. И как вы думаете, у меня получилось? Нет! Ни один из введённых с конверта кодов не был распознан как действительный. Все были заблокированы!

Поэтому маме нужно снова идти в отделение PMLP (а ей сложно передвигаться), снова платить 5 евро, чтобы получить новые коды для использования карты eID для подписей.

-Правильно ли я понимаю, что теперь у мамы есть полное право подать иск против Латвийского государства в Европейский суд, поскольку государство не предоставило ей возможности электронной подписи с действующей картой eID, присвоенными кодами и считывателем карт?, - задается вопросом Агита.

Комментаторы живо откликнулись на пост. В большинстве женщину поддержали, признав процедуру подписания с помощью eID сложной и даже недоступной пожилым людям. И не только пожилым. 

-Согласен, что это не круто задумано. О пожилых людях не подумали. О тех, кто не пользуется смартфонами или компьютерами. И о тех, у кого нет близких. В общем, второй человек (будь то дочь, внучка и т.д.) не должен быть вовлечён, потому что коды и всё такое — это всё равно личное дело. Поэтому не существует системы, которая обеспечивала бы конфиденциальность и позволяла бы пожилым людям справляться самостоятельно. Плюс, конечно, у некоторых людей возникают проблемы с этой системой.

-И нам всё равно придётся судиться, потому что инструкции по применению не все переведены на понятный латышский, а на какой-то гибрид латышского и английского. И где же инструкция на простом языке, чтобы пенсионеры понимали жаргон, на котором говорят производители удостоверений личности?

-Получение новых кодов доступа (PIN, PUK) бесплатно, за исключением расходов на проезд. Впервые слышу о выдаче недействительных кодов, хотя я помог зарегистрировать n-ное количество электронных подписей.
Может быть, вам проще заказать мобильную электронную подпись? Тогда вам не придётся никуда ехать, договор доставят вам домой.

В итоге женщине предложили написать письмо в Минюст, в ведении которого находится PMLP.Комментаторы сетовали на то, что в системе давно пора навести порядок, иначе это похоже не на помощь старикам, а на террор. 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

