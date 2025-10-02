О дарении денег, вещей и недвижимости: когда это облагается налогом, а когда — нет.

Много вопросов к предыдущим статьям было о дарении, поэтому решил обобщить информацию из разных законов и правил и сделал важный вывод в конце.
Надеюсь, материал будет полезен. Кто предупрежден - тот вооружен.
Освобождение от уплаты налога
От подоходного налога освобождаются подарки от физических лиц — супругов или родственников до третьей степени включительно, если дарение не связано с хозяйственной деятельностью.
dāvanas no fiziskajām personām: pilnā apmērā – ja dāvinātāju ar fizisko personu saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, izņemot, ja dāvanu dāvina saimnieciskās darbības ietvaros.
Кто относится к родственникам третьей степени
По Гражданскому закону к родственникам до третьей степени (включительно) относятся:
1. родители;
2. дети;
3. дедушки и бабушки;
4. внуки;
5. братья и сёстры;
6. прадедушки и прабабушки;
7. правнуки;
8. дяди и тёти;
9. племянники.
Например, двоюродные братья и сёстры — это уже четвёртая степень; на них льготы не распространяются.
Исключение: хозяйственная деятельность
Льгота не применяется, если подарок сделан в рамках хозяйственной деятельности. Дарение не должно прикрывать возмездную сделку (товары или услуги за плату).
Определение:
Jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu un cita veida darbību par atlīdzību.
Дальние родственники и неродственники
Они могут дарить без уплаты подоходного налога до 1425 евро в год.
Если дарятся, например, деньги, из суммы подарка вычитаются 1425 евро, а с остатка уплачивается налог.
Эта льгота не применяется, если дарение происходит в рамках хозяйственной деятельности или подарок предоставлен как вознаграждение за оказанные услуги. (в Гражданском законе есть такая особая форма -возможность подарить что-либо в качестве вознаграждения за оказанные услуги)
līdz 1425 eiro taksācijas gada laikā – ja dāvinātāju ar fizisko personu nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei.
Šo normu nepiemēro, ja dāvanu dāvina fiziskā persona savas saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī tad, ja fiziskā persona ir saņēmusi dāvanu ar atlīdzības raksturu.
Если дарится движимое имущество
Например, драгоценности, картины или иное движимое имущество.
Если в договоре дарения не указана стоимость подарка, стоимостью приобретения считается рыночная цена на дату дарения или оценка сертифицированного оценщика/специалиста.
Ja dāvinājuma līgumā nav norādīta dāvanas (kustamas lietas, izņemot kapitāla aktīvus) vērtība, tad par tās iegādes vērtību uzskata dāvanas novērtējumu naudas izteiksmē pēc tirgus cenām, kādas ir bijušas spēkā dāvinājuma līguma noslēgšanas dienā, vai ņemot vērā sertificēta vērtētāja vai attiecīgās nozares speciālista vērtējumu.
Два случая полной необлагаемости дарения
1) Образование
Если подарок предназначен и используется для оплаты расходов на образование (в Латвии, ЕС и Европейской эконмической зоны, при аккредитованных программах).
pilnā apmērā – neatkarīgi no tā, vai dāvinātāju ar fizisko personu saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, ja dāvinājums paredzēts un cilvēks to izlieto, lai segtu savus izdevumus par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, izdevumiem par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī ES dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas.
2) Медицинские услуги
Если подарок предназначен и используется для покрытия расходов на медицинские и лечебные услуги (кроме косметических операций).
pilnā apmērā – neatkarīgi no tā, vai dāvinātāju ar fizisko personu saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, ja dāvinājums paredzēts un cilvēks to izlieto, lai segtu savus izdevumus par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, izņemot kosmētiskās operācijas.
Важно: «предназначен и используется». Если переводите деньги на лечение или обучение — укажите это в назначении платежа. Во-вторых, средства должны быть потрачены строго по назначению, иначе у СГД могут возникнуть претензии.
Дарение недвижимости
Дарение недвижимости не супругу и не близким родственникам может облагаться дважды:
1. как доход, полученный сразу после дарения;
2. как прирост капитала при последующей продаже (если нет исключений и есть разница между ценой приобретения и продажи. Про это я подробно писал в предыдущем посте).
Кроме того, следует помнить, что при оформлении договора дарения недвижимости уплачивается пошлина — 3% от её стоимости.
5.3. īpašuma atsavināšana uz dāvinājuma līguma pamata – 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), bet ne vairāk kā 50 000 euro;
Вывод:
Передачу недвижимости от дальних родственников и не родственников, как правило, экономически невыгодно оформлять именно как дарение. Иногда стоит рассмотреть другие формы передачи собственности.
Но у каждого своя история и каждую сделку надо рассматривать индивидуально.
Еще раз напоминаю, что лучше рассчитать все заранее на берегу, потом обратиться в СГД, убедиться, что вы поняли правильно, а потом уже производить действия. А не наоборот.