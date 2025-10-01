По её словам, люди в автобусе или трамвае могут заниматься своими делами: читать, думать, сидеть в телефоне. «Необязательно всё время следить, кто вошёл. Конечно, если я вижу человека, я уступлю, но постоянно мониторить ситуацию не мой долг», — добавила она.

В времяо обмена мнениями участники дискуссии раздилились на два противоположных лагеря.

Одна из участниц дискуссии, скрывшаяся под ником shadow_bird99, поделилась историей: «Никогда не забуду ту поездку на вступительные экзамены. У меня было сильное кровотечение из-за эндометриоза, я еле держалась на ногах. А бабушка всю дорогу громко ругала меня за то, что я не уступила ей место. Я даже объяснила ей, что чувствую себя плохо, и извинилась. Но услышала только упрёки. Простите, но если ты старый, это не значит, что тебе всегда и всё положено. Молодым людям тоже может быть плохо».

Другой пользователь с ником Cilvēks laivā написал: «Я уступаю, если вижу человека с костылями, явную беременную женщину или того, кому совсем тяжело. Но в целом я не считаю своим долгом следить за всем салоном. В это время я думаю о делах или о планах. Не обязан контролировать весь автобус».

В обсуждении подключилась и сама Диана: «Именно об этом и речь. Не обязан каждый пассажир следить по сторонам. Я тоже использую это время для себя. Но если вижу, никогда не отвернусь. Просто всё время сканировать ситуацию — это перебор».

Пользовательница Лига добавила: «Есть специально обозначенные места для пожилых, беременных, родителей с детьми. Я туда вообще не сажусь, чтобы потом не следить за каждым, кто входит, и не вставать в нужный момент».

Другие были категоричнее. «А у вас что, глаз нет, чтобы видеть, кому нужнее?» — написала Иева.

Аия попыталась смягчить тон: «Да, сказано жёстко, поэтому многие не поняли. Но суть правильная. Человек может быть в телефоне, в книге или задуматься. Не обязан всё время сканировать автобус. Если нужно — можно попросить. Думаю, большинство уступит».

Не все восприняли эту мысль спокойно. Один из комментаторов по имени Юрис возмутился: «Вы думаете, что никогда не будете старыми и больными? Ошибаетесь! И разве вам не приходит в голову, что многим пожилым стыдно просить уступить место? Потому что их воспитали иначе! А вы считаете нормой просто сидеть и ждать, пока к вам обратятся?»

Другие отвечали в том же духе, что и Диана. Так, пользователь с ником pirmo_reiz написал: «Очень странная логика, что часть общества якобы имеет право, чтобы все вокруг угадывали их желания. Не будет такого. Если пожилой человек за всю жизнь не научился попросить словами, тогда уж нечего ожидать, что остальные будут читать его мысли».

В спор включились и родители. Одна из мам, много лет ездившая с детьми, добавила: «Когда я ездила с коляской, бывало всякое. Но если я говорила, люди всегда вставали. И это нормально — привлечь внимание. Я тоже не всегда могла видеть всё вокруг. Это обычная коммуникация».

Звучали и противоположные примеры. Женщина по имени Санита написала: «Всё просто: место должен уступить тот, кто сильнее и моложе. У нас есть глаза, чтобы это видеть, и мозги, чтобы оценить».

Другие признавались, что в общественном транспорте чувствуют себя неловко. Один из участников рассказал: «Иногда, когда я предлагаю место, человек отказывается. И так несколько раз. И думаешь: может, не стоило вообще трогать? А иногда наоборот, человек смотрит с обидой, что я не уступил. В итоге не угодишь никому».

Часть обсуждения касалась опыта других стран. «В Корее есть отдельные места для беременных, пенсионеров и для остальных. И там все строго это соблюдают. У нас такое вряд ли сработает», — написала Алисия.

Звучали и более жёсткие реплики. Пользователь perle_vienmer заявил: «Наверняка вы сами из тех, кто сидит на местах для инвалидов и родителей с детьми, а потом оправдывает себя тем, что никто прямо не попросил. Надеюсь, вам никогда не придётся испытать это на себе».

Другие старались подойти спокойнее. Лига поделилась: «Бывало, что я заснула утром по дороге на работу. Разбудите спокойно, скажите: “Можно я сяду?” Конечно, уступлю. Но ругаться и оскорблять — это уже перебор».

Аигар написал: «Это не закон, а элементарная вежливость. Я бы не смог сидеть, если рядом беременная с большим животом или пожилой человек. Уступать — вопрос человечности».

И всё же часть комментаторов считает, что в современной Латвии приученность к вежливости ослабла. «Сегодня невежливость в моде», — коротко резюмировал один из них.