245 миллионов на выплату премий и доплат чиновникам

Предприниматель, Анджей Пятецкий, считает: пора переходить от слов к делу.

• ИИ для прозрачности — государство должно внедрить системы анализа выплат, которые автоматически проверяют обоснованность премий, сравнивают их по ведомствам и сигнализируют о завышенных суммах.

• KPI вместо произвола — премии нужно привязать к чётким результатам, а ИИ позволит отслеживать выполнение задач в реальном времени.

• Понятная отчётность — каждый гражданин должен легко видеть, кто и за что получил бонусы.

Кроме того, важно создать единый центр ИИ и данных, который обеспечит независимый аудит таких систем и доверие к их работе.

Почему сейчас:

экономика замедляется, а рост скрытых бонусов подрывает доверие к государству. Бизнес давно использует аналитику и KPI; госсектору пора перестать отставать.

«Каждое евро должно быть прозрачным и подконтрольным обществу. ИИ — инструмент, который может вернуть доверие и сделать госуправление эффективным», - считает Анджей Пятецкий.