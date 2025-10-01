Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Все 10 подлых схем: как по телефону вытягивают деньги в Латвии и как не попасться (1)

Редакция PRESS 1 октября, 2025 18:03

ЧП и криминал 1 комментариев

Мошенники звонят, пишут SMS и сообщения в мессенджеры. Они спешат, пугают и пытаются заставить вас самим подтвердить операции Smart-ID или eParaksts, передать карту с PIN или перевести деньги «на безопасный счёт». Банки, полиция и госучреждения по телефону и в SMS ничего из этого не просят. Это всегда обман. И вот его разновидности, рассказывает bitnews.lv.

Сценарий 1 — «Мы из банка, прямо сейчас спасаем ваш счёт»

Звонящий говорит по-латышски или по-русски: «У вас утечка данных. Срочно подтвердите код Smart-ID, иначе деньги уйдут». Часто после «банка» перезванивает «полиция» и подтверждает историю. Цель простая: вы сами вводите коды и подтверждаете вход и переводы.

Ключевые фразы: «утечка», «взлом», «оформлен кредит на вас», «нельзя никому говорить, иначе помешаете расследованию».

Что помнить: настоящий банк не просит по телефону вводить коды Smart-ID «для проверки» и не торопит. Если сомневаетесь — кладите трубку и сами перезванивайте по номеру с официального сайта.

Сценарий 2 — «Переведите на безопасный счёт»

После запугивания просят перевести все деньги «в безопасное место» или даже взять кредит и тут же «перебросить его на контрольный счёт».

Ключевые фразы: «для сохранности», «счёт мониторинга», «контрольный счёт».

Важно: никаких «безопасных» или «контрольных» счетов для граждан не существует.

Сценарий 3 — «К вам приедет курьер, отдайте наличные и карту»

Говорят: «Ваши деньги под угрозой. Сейчас приедет курьер от банка или полиции, отдайте карту и наличные, мы всё пересчитаем и сохраним».

Ключевые фразы: «курьер уже в пути», «карта опасна», «нужно немедленно уничтожить и перевыпустить».
Правило: ни банк, ни полиция не забирают наличные, карты и PIN, курьеров не присылают.

Сценарий 4 — «Поставьте AnyDesk, мы проверим телефон»

Злоумышленник просит установить программу удалённого доступа и «помогает» зайти в интернет-банк, после чего делает переводы.

Ключевые фразы: «мы техническая поддержка», «сейчас удалённо проверим ваш телефон», «подтвердите пару операций».

Правило: не устанавливайте ничего по чужой просьбе и не пускайте никого в свой экран.

Сценарий 5 — «Мы из мобильного оператора — закроем вашу SIM»

Звонят от имени LMT, Tele2 или Bite: пугают «блокировкой номера» или «расторжением договора» и добиваются ввода Smart-ID кодов.

Ключевые фразы: «срочно подтвердите код», «иначе номер заблокируется».

Правило: операторы не требуют по телефону Smart-ID коды.

Сценарий 6 — «SMS о посылке, штрафе или налогах»

Приходит SMS якобы от службы доставки, CSDD или VID со ссылкой. Жертва переходит на поддельный сайт и вводит данные интернет-банка — деньги уходят.

Ключевые фразы: «доплатите за доставку», «подтвердите данные для посылки», «срочный штраф».
Правило: проверяйте только через официальный сайт, набранный вручную. Никаких переходов по ссылкам из SMS.

Сценарий 7 — «Мы из VSAA — подтвердите личность Smart-ID»

Звонят про «заказное письмо» или «выплату», требуют подтвердить личность кодом Smart-ID или перейти по ссылке.

Ключевые фразы: «срочно подтвердите личность», «иначе выплату отменят».

Правило: сотрудники не просят Smart-ID коды по телефону и не разносят письма по домам.

Сценарий 8 — «Ваш родственник попал в аварию, нужно заплатить»

Звонящий представляется полицейским: «Ваш сын сбил человека. Сейчас всё решим, только заплатите» — и присылает курьера. Иногда используют поддельные «служебные корочки» или имитацию голоса.
Ключевые фразы: «никому не рассказывайте», «сейчас всё уладим».

Правило: полицейские деньги не забирают и «дела» за наличные не закрывают.

Сценарий 9 — «Мы из CERT.LV или Latvijas Banka»

Мошенники представляются даже киберспециалистами или центральным банком.

Ключевые фразы: «ваш телефон заражён», «ваш счёт под угрозой, переведите для защиты».

Правило: эти структуры не звонят гражданам, не просят коды и переводы.

Сценарий 10 — «Давайте в WhatsApp, там удобнее»

Переводят разговор в WhatsApp, тянут время, придумывают «услуги», присылают курьеров.

Ключевые фразы: «перепишемся в WhatsApp», «так быстрее и безопаснее».

Правило: перевод переписки в мессенджеры — тревожный сигнал, особенно если просят деньги, коды или удалённый доступ.

Мини-памятка безопасности — запомнить и рассказать близким

Прервать любой подозрительный разговор — самому перезвонить в банк или учреждение по номеру с официального сайта.

Никогда не вводить и не диктовать коды Smart-ID или eParaksts по чужой просьбе. Любое «подтвердите для проверки» — это обман.

Никому не отдавать наличные, карты и PIN — ни курьеру, ни «полицейскому», ни «банкиру».
Не устанавливать AnyDesk и подобные программы по чужой просьбе.

Не переходить по ссылкам из SMS и писем про посылки, штрафы и «возвраты». Проверять только на официальных сайтах, набранных вручную.

Если уже ввели код или отдали деньги

— Немедленно позвоните в свой банк — попросите заблокировать операции и карты.

— Сразу после этого позвоните в Госполицию и подайте заявление.

— Перешлите фишинговую SMS или письмо киберспециалистам через официальные каналы — они блокируют мошеннические домены и номера.

